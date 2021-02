Qualcomm Snapdragon X65: le nouveau modem 5G de Qualcomm prend en charge mmWave et promet une vitesse allant jusqu’à 10 Gbps

Qualcomm vient d’annoncer son nouveau modem 5G, le Snapdragon X65. Il s’agit, selon Qualcomm, du premier modem 5G capable d’offrir jusqu’à Vitesse de 10 Gbit / s. La puce est déjà livrée aux clients de la société et les premiers appareils commerciaux devraient arriver sur le marché fin 2021. Parallèlement à ce modem, Qualcomm a annoncé une deuxième puce, le Snapdragon X62 5G, optimisé pour «l’adoption d’applications large bande mobiles. « .

Le Snapdragon X65 a été conçu un architecture évolutive conçu pour accélérer le déploiement de la nouvelle version 16 du 3GPP. La puce a une bande de base de quatre nanomètres et utilise différentes technologies propriétaires axées sur l’amélioration du signal et les économies d’énergie. Il prend en charge les réseaux Sub-6 GHz et mmWave, à la fois NSA et SA, la compatibilité ne devrait donc pas être un problème de principe.

Vitesse de pointe de 10 Gbps

Selon Cristiano Amon, président de Qualcomm, cette puce « jouera un rôle essentiel en permettant de nouveaux cas d’utilisation 5G non seulement pour redéfinir les expériences de smartphone premium, mais aussi pour ouvrir un nouveau monde de Possibilités d’extension 5G via le haut débit mobile, l’informatique, la réalité mixte, l’IdO industriel, les réseaux privés 5G et l’accès sans fil fixe. «

Parmi les principales nouveautés du modem, il y a l’architecture évolutive, afin que vous puissiez améliorer, personnaliser et étendre les capacités du modem selon les besoins dans lequel il doit être appliqué. Il peut être mis à niveau avec de nouvelles fonctions et ainsi augmenter la durée de vie utile des appareils, ce qui est particulièrement utile pour les secteurs industriels et pour l’accès sans fil fixe.

En outre, la puce a un Module d’antenne mMWave QTM545 Il prend en charge une puissance d’émission plus élevée et toutes les fréquences globales mmWave, y compris la nouvelle bande n259 de 41 GHz, tout en conservant la taille de la génération précédente. Selon l’entreprise, son modem est capable d’offrir jusqu’à Vitesse de pointe de 10 Gbps dans les deux modes, NSA et SA, bien que nous devrons attendre de voir quels sont les chiffres dans des environnements réels.

Qualcomm a mis en œuvre une série de technologies conçues pour améliorer les performances du modem. L’un d’eux est une intelligence artificielle qui améliore de 30% la précision de détection de l’adhérence. En gros, il permet au mobile d’ajuster les antennes en fonction de la façon dont on le tient pour améliorer la réception du signal et la vitesse reçue. Un autre est PowerSave 2.0, qui est basé sur les technologies d’économie de batterie définies dans la version 16 du 3GPPP et sert à optimiser la consommation de la batterie.

Enfin, quelque chose d’intéressant est le agrégation sur toutes les bandes et combinaisons 5G clés, y compris mmWave et Sub-6GHz, FDD et TDD et DSS, permettant aux opérateurs d’offrir une vitesse plus élevée grâce à une bande passante plus élevée. Comme nous l’avons déjà dit, le Snapdragon X65 et le X62 sont déjà envoyés aux OEM, mais nous devrons être patients et attendre la fin de l’année pour le voir fonctionner.

Plus d’informations | Qualcomm