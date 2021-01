Qualcomm Snapdragon 480: le processeur d’entrée de gamme qui veut tenir la promesse de la 5G à tous les prix

La 5G pour tous sera une promesse tenue en 2021. La nouvelle connectivité est déjà disponible dans de nombreux appareils, mais à ce jour n’avait pas atteint la plage d’entrée. Ces mobiles équipés de processeurs de la série Qualcomm 4XX. Avec le nouveau Qualcomm Snapdragon 480 qui change. Disponible début 2021, le nouveau chipset de Qualcomm permettra à des mobiles plus récents et moins chers de prendre en charge les réseaux 5G.

Le Snapdragon 480 est le premier chipset de la série 400 avec 5G, grâce à l’inclusion du modem X51 compatible avec la bande millimétrique et les fréquences inférieures à 6 GHz. Le nouveau processeur sera fabriqué en 8 nanomètres et offrira une compatibilité avec les réseaux 5G SA et NSA.

Qualcomm propose la 5G à l’entrée de gamme

«Qualcomm tient la promesse de rendre la 5G accessible à tous les utilisateurs de smartphones», a déclaré Cristiano Amon, président de Qualcomm. Le nouveau Snapdragon est Le chipset le moins cher de Qualcomm avec 5G et un pari décidé pour que les mobiles entre 100 et 200 euros aient comme base la connectivité 5G.

Du côté de MediaTek, le chipset le plus similaire était le Dimensity 700, fabriqué en 7 nanomètres. Pour se faire une idée, des appareils comme le OnePlus Nord N10 ou le Xiaomi Redmi 9 Power intègrent des chipsets de la série 600. Les futurs terminaux qui s’ajouteront au Snapdragon 480, seraient vraisemblablement inférieurs à ceux-ci.

La connectivité 5G n’est pas la seule nouveauté de ce Snapdragon 480. La prise en charge des antennes WiFi doubles, MIMO multi-utilisateur, Bluetooth 5.1 et aptX Adaptive, les technologies TrueWireless et la prise en charge du GNSS bi-fréquence sont ajoutées, ce qui promet une meilleure précision dans l’emplacement. Ce sont des technologies que nous avons vues dans les chipsets de milieu de gamme, mais qui à partir de cette année seront également incluses dans la famille la plus basique de l’entreprise.

Le Snapdragon 480 promet deux fois les performances du processeur du Snapdragon 460 actuel, un processeur présent dans le Nokia 3.4. Nous avons une configuration de huit cœurs, combinant 2,0 GHz Cortex-A76 et 1,8 GHz Cortex-A55.

Pour le GPU, Qualcomm opte pour un Adreno 619, qui promet également deux fois les performances du modèle précédent. Cependant, nous ne savons pas encore comment il se compare à l’Adreno 619 dans le Snapdragon 750G. En termes de traitement neuronal, le Snapdragon 480 et son Hexagon 686 DSP promettent une augmentation de 70% par rapport au Snapdragon 460.

Le nouveau chipset d’entrée de gamme de Qualcomm est prend en charge les écrans à charge rapide 4+ et FullHD à 120 Hz. De plus, il prend en charge le stockage UFS et les mémoires LPDDR4X jusqu’à 2133 MHz.

Pour la partie photographique, le Snapdragon 480 intègre un triple FAI. Le processeur est capable, comme avec le Snapdragon 888, de traiter trois images en même temps. Bien que, comme prévu, la résolution soit limitée à 13 mégapixels. En termes de compatibilité des capteurs, le chipset prend en charge jusqu’à 64 mégapixels ou une double caméra de 25 et 13 mégapixels. Malheureusement, nous ne prenons toujours pas en charge l’enregistrement vidéo 4K dans la plage d’entrée.

Qualcomm s’attend à ce que les premiers téléphones dotés du Snapdragon 480 soient présentés début 2021. On ne sait pas quel sera le premier modèle présenté, mais des sociétés telles que Nokia, OPPO, Xiaomi, Realme ou Motorola ont collaboré avec Qualcomm dans le passé et ont des séries qui correspondent aux avantages de ce nouveau chipset.

