Qualcomm reçoit l’autorisation de vendre des puces 4G à Huawei aux États-Unis dans le cadre d’une exception à l’interdiction

L’équipe de nouvelles de tech216 nov.2020 10:19:13 IST

Dans une exception aux restrictions commerciales, Qualcomm a reçu la permission du gouvernement américain de vendre des chipsets 4G à Huawei. Après l’imposition des restrictions commerciales américaines en septembre, Qualcomm et d’autres fabricants de semi-conducteurs du pays ont été interdits de vente à Huawei. Actuellement, on ne sait pas pour quel type de produit 4G Qualcomm a reçu des autorisations, mais selon un rapport de ., Qualcomm dit que le produit est lié aux appareils mobiles.

En août de cette année, lors du China Information Technology Summit 2020, Huawei a annoncé qu’il manquait de puces de processeur pour fabriquer des smartphones en raison des sanctions américaines et qu’il serait contraint d’arrêter la production de ses propres puces les plus avancées en signe de dommages croissants pour Les affaires de Huawei sous la pression américaine.

Le PDG de Huawei Consumer Business, Yu Chengdong, avait également annoncé que le smartphone de la série Mate 40 de la société était peut-être le dernier à venir avec le chipset Kirin haut de gamme. La production de puces Kirin conçues par les propres ingénieurs de Huawei s’est arrêtée le 15 septembre car elles sont fabriquées par des entrepreneurs qui ont besoin de la technologie de fabrication américaine.

Huawei Technologies Ltd, l’un des plus grands producteurs de smartphones et d’équipements réseau, est au centre de la tension américano-chinoise en matière de technologie et de sécurité. le la querelle s’est répandue pour inclure la populaire application vidéo appartenant à des Chinois TIC Tac et service de messagerie basé en Chine WeChat.

Washington a coupé l’accès de Huawei aux composants et technologies américains, y compris la musique de Google et d’autres services de smartphone l’année dernière. Ceux les sanctions ont été renforcées en mai lorsque la Maison Blanche a interdit aux fournisseurs du monde entier d’utiliser la technologie américaine pour produire des composants pour Huawei.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂