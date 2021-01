Qualcomm présente son nouveau lecteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran: il prétend être 50% plus rapide que le précédent

Qualcomm vient de présenter la dernière génération de son capteur d’empreintes digitales intégré. Le capteur sonique 3D de Qualcomm est arrivé pour la première fois en 2018 et maintenant la deuxième génération promet plus de taille et surtout plus de vitesse lorsqu’il s’agit de reconnaître l’empreinte digitale sur les téléphones mobiles.





Bien que pendant quelques années, tout semble indiquer que la reconnaissance faciale allait remplacer l’empreinte digitale, la vérité est que peu de marques ont réussi avec elle au-delà d’Apple avec son Face ID. Et l’arrivée des masques dans nos vies a rendu l’empreinte à nouveau plus forte que jamais. La solution de Qualcomm pour maintenir l’immobilier d’écran est de placer capteur sous l’écran.

Plus gros, plus rapide

La société a maintenant présenté 3D Sonic Sensor Gen 2. Il semble résoudre deux des inconvénients majeurs de la première génération: sa taille et sa vitesse. La principale critique qui a été portée était la petite zone où placer le doigt en raison de la taille du capteur et du temps qu’il a fallu pour reconnaître l’empreinte digitale. Ce sont exactement les améliorations de cette nouvelle version.

Selon Qualcomm, le nouveau capteur est un 77% plus grand grâce à une surface de 64 mm carrés dans un carré de 8 x 8 mm. La génération initiale était de 36 mm carrés dans un rectangle de 4 x 9 mm. Sans négliger la taille, ils indiquent qu’il est toujours extrêmement fin avec seulement 0,2 mm d’épaisseur.

Enfin, le capteur a amélioré sa vitesse par rapport à la première génération. Maintenant c’est 50% plus rapide que son prédécesseur lorsqu’il s’agit de reconnaître l’empreinte digitale placée sur l’écran.

Le nouveau capteur 3D Sonic Sensor Gen 2 de Qualcomm devrait frapper les premiers appareils dans les prochaines semaines à mesure que de nouveaux téléphones mobiles sont introduits. Le prochain gros téléphone à arriver sera le S21 de Samsung, il ne serait donc pas étrange de le voir faire ses débuts là-bas.

Plus d’informations | Qualcomm