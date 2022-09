Qualcomm présente le Snapdragon 8 Gen2 : nouvelle architecture et 10% de puissance en plus

Depuis la Chine, nous anticipons déjà de nombreux détails sur un Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 qui serait avancé à novembre prochain.

Ce n’est pas encore officiel, mais par allusions nous savons déjà -ou plutôt nous avons l’intuition- que Qualcomm sortira sa prochaine puce phare plus tôt que prévu par tous, bien avant un Snapdragon 8 Gen2 qui n’attendra pas jusqu’en 2023 et pourrait déjà être présenté à la société tout au long du novembre prochainavec un peu plus de 4 semaines à faire.

L’idée de la firme de San Diego semble être celle de donner un câble aux différents fabricantsqui pourront ainsi faire progresser leur nouvelle génération de mobiles vaisseau amiral tout comme ils prévoient vivre avec leur X90 Pro +, à la recherche à coup sûr mieux rivaliser dans les temps avec le nouvel iPhone 14 qui vient d’atterrir.

Quoi qu’il en soit, et loin des motivations de Qualcomm, la vérité est que la roue des médias bouge beaucoup annonçant une présentation à venir, donc les collègues de GizChina nous ont déjà dit quelques détails du futur et encore hypothétique Snapdragon 8 Gen2 capté comme souvent sur le réseau social chinois Weibo.

Tout semble indiquer, et la qualité des leaks le confirme, que Qualcomm avancera cette année le lancement de sa nouvelle génération phare avec un Snapdragon 8 Gen2 qui pourrait arriver dès novembre prochain.

Les processeurs mobiles les plus puissants

Selon les fuites Chinois, la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm comportera le code de modèle SM8550adoptant une nouvelle architecture avec quatre sauts de performance et d’efficacité énergétique entre ses huit cœurs, un roman 1+2+2+3 qui malheureusement n’a pas encore reçu de nom commercial.

Les vitesses d’horloge dans chaque cas seraient 2,84 GHz pour le cœur le plus performantavec l’ajout de deux groupes de deux cœurs à 2,4 GHz qui peuvent fonctionner ensemble ou séparément selon les besoins, économisant ainsi de l’énergie sans baisser d’un cheveu les performances. De son côté, le groupe basse consommation aura 3 cœurs fonctionnant à 1,8 GHz.

Des sources disent que par rapport à la génération précédente, le Snapdragon 8+ Gen1, jusqu’à 10 % d’amélioration des performances du processeurétant également plus efficace dans la section consommation d’énergie.

Pour le mettre en contexte, vous savez déjà que la génération actuelle de Snapdragon 8 Gen1 a une configuration en trois étapesavec un processeur octa-core jusqu’à 3,19 GHz l’unité Cortex-X2, accompagnée de 3 unités Cortex-A710 fonctionnant jusqu’à 2,75 GHz et de quatre unités Cortex-A510 jusqu’à 1,80 GHz dans le modèle plusqui avec sa lithographie TSMC 4 nanomètres déjà avait réussi à améliorer la consommation d’énergie de 30 %rien de moins.

De plus, nous sommes également informés que le nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 fera ses débuts un nouveau GPU plus rapide et plus efficace, l’Adreno 740Outre la mise en place d’un nouveau modem X70 5G capable de maintenir les normes actuelles et de prendre en charge une vitesse de téléchargement maximale de jusqu’à 10 Gbps sur les réseaux 5G.

Nous serons attentifs à Qualcomm, car s’il va montrer le nouveau Snapdragon 8 Gen2 en novembre, les fuites arriveront dans les prochaines semaines… Nous sommes impatients !

