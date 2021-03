Qualcomm prépare sa propre console de style Nintendo Switch, basée sur Android et avec 5G, selon Android Police

Quand on parle de Qualcomm les processeurs mobiles viennent principalement à l’esprit. Néanmoins, la société semble préparer son premier produit destiné directement au consommateur depuis des années. Un telephone portable? Ne pas, Une console. Semblable à la Nintendo Switch, avec Android et 5G entre autres fonctionnalités, elle pourrait arriver à la fin de l’année prochaine selon Android Police.





Comme l’a appris Android Police, ce que Qualcomm s’apprête à lancer est « un appareil qui ressemble beaucoup à la populaire console de jeu Switch de Nintendo ». S’il est déjà intéressant de voir un produit grand public Qualcomm, il sera plus intéressant de voir enfin un concurrent direct pour la Nintendo Switch, qui n’a actuellement pas de véritable concurrent de facteur de forme.

Les sources de la police Android expliquent que l’appareil fonctionnera sous Android 12 et aura des commandes détachabless qui s’ancreront facilement comme les Joy-Cons sur la Nintendo Switch. Le corps de l’appareil lui-même ressemblera en partie à un smartphone, bien que considérablement plus épais et plus grand. À l’intérieur? Un processeur Qualcomm avec des améliorations pour le refroidir en raison des hautes performances requises. Également une batterie de 6000 mAh.

En ce qui concerne le logiciel, il disposera d’Android et donc du Google Play Store pour télécharger des jeux vidéo. Cependant, vous avez probablement aussi autres grands magasins de jeux vidéo par le biais d’accords comme avec Epic Games pour incorporer son Epic Games Store.

Venant de Qualcomm, l’appareil viendra probablement avec Connexion 5G. Pas pour passer des appels, mais plutôt pour offrir la possibilité de se connecter en ligne depuis n’importe où. Quelque chose qui pourrait être utilisé pour offrir des services de jeux vidéo en streaming tels que Google Stadia, Microsoft xCloud ou Amazon Luna.

Sur le marché des consoles de jeux mobiles

Prix ​​et date de sortie? Environ 300 € comme la Nintendo Switch et au début de l’année prochaine. Autrement dit, dans un an, nous pourrions avoir la console Qualcomm sur le marché. Quoi qu’il en soit, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs et il n’y a rien d’officiel de Qualcomm. Cela peut donc se réaliser ou ne jamais voir le jour.

Actuellement, alors que Sony et Microsoft parient sur de grands jeux vidéo sur de grosses consoles, les autres sociétés semblent aller pour la portabilité. Nous avons Nintendo avec son Switch qui fait sa propre voie. Mais nous avons aussi Apple avec Apple Arcade sur iPhone et iPad et les trois mentionnés ci-dessus: Google Stadia, Microsoft xCloud et Amazon Luna.

