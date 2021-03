Qualcomm opte pour Apple et ses puces M1: l’achat de Nuvia va booster ses processeurs ARM pour ultraportables, qui arriveront en 2022

Aujourd’hui, trouver des ordinateurs portables Windows basés sur des puces ARM est difficile. Pour les avoir il y en a, mais leurs avantages ne finissent pas de cailler devant les alternatives traditionnelles avec les puces x86 d’Intel et d’AMD. Cela, cependant, pourrait changer sensiblement d’ici la fin de 2022.

Sera alors quand Qualcomm lance les futures puces ARM pour ultraportables, qui bénéficiera de la récente acquisition de Nuvia, une société de développement de semi-conducteurs créée par trois anciens ingénieurs d’Apple. L’ambition de Qualcomm semble claire, et nous sommes peut-être sur le point de un vrai rival pour le M1 d’Apple d’une part et pour les Intel et AMD du segment des ordinateurs portables d’autre part.

Une déclaration d’intentions

Lorsque Qualcomm a annoncé l’achat de Nuvia Au début de 2021, il a mentionné que ses développements seraient utilisés dans les futurs smartphones et ordinateurs portables, mais peu de données supplémentaires ont été fournies.

Aujourd’hui, le géant des semi-conducteurs a annoncé que l’acquisition de Nuvia était finalisée, et cette déclaration indique expressément que les premiers processeurs résultant de cette acquisition arriveront « dans la seconde moitié de 2022, et sera conçu pour les ultraportables hautes performances« .

C’est sans aucun doute une déclaration d’intention pour Qualcomm, qui travaille sur Processeurs orientés ordinateur portable Windows. En fait, ils ont développé avec la collaboration de Microsoft les SQ1 et SQ2 que l’entreprise revendique dans sa Surface Pro X.

Cependant ces processeurs Ils sont plus une refonte de leur Snapdragon pour mobiles ces puces se sont vraiment concentrées sur la concurrence avec les meilleurs d’Intel et d’AMD.

L’acquisition de Nuvia change les choses, et elle le fait principalement grâce aux trois co-fondateurs de l’entreprise, qui ont travaillé sur le développement de processeurs et de SoC Apple –George Williams III, l’un d’entre eux, est une institution dans ce domaine– Et que maintenant, ils consacreront leur travail à ces futures puces que Qualcomm souhaite installer dans des ordinateurs portables hautes performances.

L’avenir devient très (très) intéressant

Nous devrons encore attendre longtemps pour voir le résultat de ce travail: si nous prêtons attention à l’annonce officielle, nous ne verrons probablement pas d’équipement avec ces puces avant la fin de 2022 ou le début de 2023, et il sera intéressant de voir comment Apple s’en sort avec une famille de puces ARM qui représentent une révolution dans ce segment.

Surface Pro X.

Le plus grand doute dans ce futur ne concerne pas tant le matériel que le logiciel. Windows 10 dans sa version ARM continue de gagner des entiers, mais des doutes sur la compatibilité et les performances des applications traditionnelles pour Windows 10 sur l’architecture x86 (celle utilisée par les puces Intel et AMD) sont toujours là.

En fait, d’ici là, il pourrait y avoir plus de surprises dans le domaine des processeurs ARM pour ordinateurs portables. Même Microsoft y est et semble vouloir développer ses propres puces, bien qu’avec un accent particulier sur les serveurs, mais elle et d’autres acteurs de premier plan (tels que NVIDIA, qui a acheté ARM) rendent cet avenir particulièrement intéressant.