Qualcomm obtient l’autorisation des États-Unis pour revendre des processeurs à Huawei

Depuis que les États-Unis ont décidé d’imposer son blocus à Huawei il y a plus d’un an, les entreprises américaines qui ont collaboré avec eux ont dû arrêter leurs activités. Cependant, ce blocus commercial est progressivement assoupli, différentes sociétés ont obtenu des licences spéciales pour continuer à vendre à Huawei. Le dernier est peut-être l’un des plus importants, Qualcomm, qui fournira à nouveau des puces 4G à Huawei.





Avec le blocus des États-Unis à Huawei, ils n’avaient pratiquement pas d’options pour le développement de leurs puces mobiles. Ils ont non seulement perdu la possibilité d’utiliser des puces Qualcomm mais aussi de fabriquer les leurs en s’appuyant sur TSMC et les technologies américaines, c’est même arrivé avec les écrans.

Puces 4G pour smartphones Huawei

Les choses changent, selon ., Qualcomm est à nouveau autorisé à vendre des processeurs 4G à Huawei. Qualcomm n’a pas précisé quels produits Huawei est autorisé à vendre, mais a déclaré à . qu’ils étaient liés aux appareils mobiles. Cela signifie que bientôt, nous verrons des téléphones mobiles Huawei dotés de processeurs Qualcomm. Bien sûr, probablement pas les derniers modèles avec la 5G et nous verrons si au niveau du dernier Kirin.

Qualcomm en fait ce n’est que la dernière des entreprises à avoir obtenu cette licence. Récemment, Intel a été un autre grand fabricant américain. L’un des premiers était Microsoft.

La sanction a été émise pour la première fois en mai 2019 et depuis lors, Huawei a eu une série d’extensions qui lui ont permis de fonctionner plus longtemps aux États-Unis avant que l’ordonnance n’entre en vigueur.

Cependant les choses ont commencé à se durcir à partir de mai de ce 2020, le département américain du commerce resserrant les règles. Parmi les changements qu’ils ont apportés, il a été demandé à tout fabricant de semi-conducteurs à l’étranger d’obtenir une licence des États-Unis s’il utilisait un équipement ou une technologie américaine pour fabriquer des puces pour Huawei.

