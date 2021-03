Qualcomm est en tête des processeurs mobiles et Samsung est cinquième derrière MediaTek

Qualcomm montre son fouet sur le marché des processeurs mobiles, mais c’est Samsung qui surprend en montrant que leurs Exynos n’ont pas fonctionné ces derniers temps.

La bataille pour les processeurs mobiles C’est presque comme la chanson de l’été, chaque année nous assistons aux discussions et nous n’avons jamais de verdict clair, même si la vérité est que ces dernières années Qualcomm nous a rendu la tâche assez facile au moment de choisir lequel est le meilleur.

En fait, c’est que Qualcomm Technologies mène l’industrie d’une main de fer des système sur puces pour les appareils mobiles, car sa famille Snapdragon peut se vanter de 31% de part de marché bien au-dessus du deuxième classé.

Qui est ce deuxième en désaccord? Eh bien, ce n’est autre qu’Apple lui-même, qui avec ses chipsets Apple A Bionic, il conserve 23% de Compartir prouvant que leurs iPhones et tablettes iPad continuent de se vendre à un bon rythme.

La dernière marche du podium l’occupe un Huawei étonnant avec son HiSilicon Kirin, qui malgré le veto de Donald Trump reste troisième position avec 18% de part, et cela comptant avec une baisse de plus de 20% de son chiffre d’affaires selon les experts de Strategy Analytics.

La chose curieuse, cependant, vous verrez en complétant le ‘Top 5’, et est-ce que en quatrième position, nous trouvons le MediaTek taïwanais avec 18% supplémentaires, laissant le plus grand fabricant de mobiles au monde, Samsung, à la cinquième place avec son Exynos avec seulement 9% de Compartir… Intéressant, non? Alors analysons les raisons!

Les processeurs les plus puissants pour mobile

Samsung vise toujours la croissance, mais ses Exynos ne finissent pas de démarrer

S’il est vrai que le Samsung Exynos 2100 de nouvelle génération a redonné une certaine crédibilité aux Sud-Coréens, il est également vrai que Ses chipsets hautes performances continuent de pâlir par rapport aux options de Qualcomm, qui sont également intégrés dans certaines versions du Galaxy S21 pour permettre une comparaison directe qui ne fait rien de bon à Samsung année après année.

Particulièrement sanglant était le cas de 2020 et le tristement célèbre Exynos 990, beaucoup plus gourmand et certainement moins puissant que le Snapdragon 865, mais à un prix tout aussi élevé qui a causé pratiquement tous les fabricants ont opté pour Qualcomm ou par des chipsets d’autres sociétés.

De plus, ces 9% de Compartir s’explique aussi dans cette étrange stratégie d’opter pour version modèles identiques avec Snapdragon et Exynos pour les lancer sur des marchés différenciés, empêcher les chiffres de se rapprocher d’une pomme qui vend tous ses appareils avec ses chipsets propriétaires.

En tout cas, Samsung continue de pointer du doigt avec ses chipsets, peut-être maintenant poussé par l’amélioration des critiques récoltées par l’Exynos 2100, et c’est que, comme ils nous l’ont dit de Korea Herald, il semble que déjà fin 2020, l’accord avec Vivo a commencé à changer la tendance amorcer une amélioration de ses chiffres:

Samsung a une très mauvaise performance avec les clients de l’entreprise qui limite sa croissance. En 2020, sa relation avec Vivo a été couronnée de succès pour certains de ses smartphones 5G.

De toute évidence il va falloir vérifier comment le marché respire et Samsung lui-même en 2021, mais pour l’instant, nous pouvons confirmer que le marché mondial des chipsets mobiles a augmenté de plus de 25%, en particulier demande croissante pour les nouveaux modèles 5 et 7 nanomètres.

Les comprimés repoussent pour la première fois depuis des années

Cette analyse de Strategy Analytics révèle également un autre détail plus qu’intéressant, à savoir les comprimés ont de nouveau grandi en 2020 peut-être à cause des changements que la pandémie nous a amenés au niveau mondial: télétravail, études à distance, etc. …

En fait, la croissance d’une année sur l’autre est si louable que 36% de tablettes en plus ont été vendues en 2020 par rapport à l’année précédente, 2019, sans surprise quant à qui domine ici.

Il n’y a pas de concurrence pour les iPad en dehors de la Galaxy Tab S de Samsung, qui Ils ont Android comme ballast et ils font confiance à leur expérience de continuité DeX, donc personne ne sera surpris par les chiffres que nous vous disons maintenant.

Oui les gens, si nous parlons de chipsets pour tablettes, Apple est propriétaire et maîtresse du marché avec une part de 48%, suivi dans ce cas par Intel avec 16% des Compartir Oui Qualcomm avec 14%, améliorant ce dernier sur pratiquement toutes les tablettes Android.

MediaTek et Samsung reviennent aux positions répétées, quatrième et cinquième respectivement avec 8% et 7% de part de marché parmi les comprimés oubliés.

Tout est d’accord avec ce que vous pensiez aussi, non? Rien d’étrange sous le soleil des processeurs mobiles …

Ce sont les téléphones Android les plus puissants du moment

