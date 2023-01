Qualcomm apportera les fonctions SMS d’urgence d’Apple à Android

in

Qualcomm va apporter aux appareils Android équipés de ses processeurs un système d’urgence très similaire à celui qu’Apple a implémenté dans l’iPhone 14.

Qualcomm Satellite est le nouveau système SMS d’urgence du fabricant de puces.

L’utilisation des messages et des appels d’urgence qu’Apple intègre dans ses derniers modèles était l’une des nouvelles fonctionnalités d’iOS que nous aimerions voir sur Android. C’est ce qu’on appelle de Cupertino un « Solution tranquillité d’esprit »bien qu’il ait joué dans une peur dans le passé.

Il semble que nos prières aient été exaucées, puisque Qualcomm a annoncé au CES de Las Vegas que intégrera un système de SMS d’urgence pour Android dans les téléphones équipés de leurs processeurs, selon les rapports de SAMMobile. Et soyez prudent, car il a deux partenaires importants dans cette aventure.

Snapdragon Satellite, c’est le service SMS d’urgence de Qualcomm

Cette nouvelle fonctionnalité Il s’appelle Snapdragon Satellite. et a été créé par Qualcomm en association avec Iridium Communications et Garmin. La nouvelle fonction utilisera le système de communication par satellite et le GPS des terminaux, afin que les messages puissent être envoyés là où la couverture mobile n’est pas bonne (ou inexistante).

De Qualcomm, il a également été dit que la fonctionnalité Il n’atteindra pas tous les téléphones Android, mais restera sur « les appareils Android sélectionnés ». Pour l’instant, la liste des modèles ou constructeurs qui disposeront de ce service n’est pas connue, mais il est à supposer que le fabricant de puces le réserve aux terminaux équipés de son nouveau Snapdragon 8 Gen 2.

Qualcomm a démontré le fonctionnement du système qui, comme celui d’Apple, Vous devez être dans une zone avec un ciel clair et que vous pointez le téléphone vers le satellite. Une fois la connexion établie, les messages peuvent être envoyés et reçus à partir d’une liste prédéfinie de contacts pour éviter les goulots d’étranglement. On se souvient qu’Apple limite considérablement le fonctionnement de votre système.

La société a également déclaré que les appareils équipés de processeurs Snapdragon 8 Gen 2 et lancés au cours du premier semestre 2023 n’aura pas la fonctioncar ils n’ont pas le matériel nécessaire pour cela.

