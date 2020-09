Qualcomm annonce le processeur Snapdragon 8cx Gen 2 5G pour Windows on Arm

Qualcomm a annoncé le Snapdragon 8cx Gen 2 5G à l’IFA de Berlin tôt jeudi matin, en partenariat avec Acer pour développer un nouveau PC connecté avec une batterie longue durée.

L’ordinateur portable convertible Acer Spin 7 de 14 pouces sera le premier à être annoncé avec la nouvelle puce qui, comme son nom l’indique, peut être utilisée avec le modem X55 5G fabriqué par Qualcomm. Bien que Qualcomm ait été inhabituellement silencieux sur la durée de vie de la batterie, Acer ne l’est pas: le fabricant d’ordinateurs portables affirme que le Spin 7 offrira une autonomie de «plusieurs jours», ce qui implique certainement plus de 24 heures.

Acer Le nouveau Spin 7 d’Acer, qui utilise le Snapdragon 8cx Gen 2 5G.

Cependant, la durée de vie de la batterie a toujours été la force de Qualcomm. Les limitations de performances continuent de gêner la plate-forme, tandis que les consommateurs sont aux prises avec le manque d’applications Windows 64 bits émulées. Les utilisateurs commencent à trouver des solutions de contournement pour résoudre ce dernier problème – un peu en tout cas.

Qualcomm estime que le Snapdragon 8cx Gen 2 peut surpasser de 18% un Core i5 de 10e génération à 15W. Que le Core i5 de 10e génération appartienne à la famille Comet Lake 14 nm, soucieuse de la productivité, ou à la famille Ice Lake 10 nm axée sur les graphiques, Qualcomm ne le dit pas. Il n’identifie pas non plus l’application qu’il utilise pour faire ces déclarations.

Qualcomm

Malheureusement, nous avons déjà entendu ces vantardises. Qualcomm a affirmé que le Snapdragon 8cx de première génération surpasserait le Core i5-8250U de 8e génération d’Intel dans le benchmark PCMark 10 Apps, qui utilise des applications Microsoft Office du monde réel. Qualcomm a prédit ses propres performances avec précision, mais a malheureusement sous-estimé les performances du Core i5-8250U. Dans notre examen du Galaxy Book S alimenté par Snapdragon, la tablette rivale Lenovo ThinkPad X1 (3e génération), alimentée par un Core i5-8250U, a obtenu environ le double de ce que Qualcomm avait prédit. Qu’elle place le Galaxy Books S bien derrière une tablette qui avait déjà un an à l’époque.

Pourtant, la pandémie a modifié la proposition de valeur de Qualcomm. Les gens prennent-ils des vols d’une journée? Eh bien, peut-être dans une cabine distante pour l’apprentissage à distance, où la connectivité cellulaire et la longue durée de vie de la batterie sont plus précieuses que toute autre chose.

Le Snapdragon 8cx Gen 2 comprend également l’annulation d’écho et la suppression du bruit Aqstic de Qualcomm, technologies qu’Intel a vantées avec ses puces Ice Lake de 10e génération et Tiger Lake de 11e génération, spécifiquement pour réduire le rugissement sourd qui imprègne le travail à domicile. Le Snapdragon 8cx Gen 2 5G prend également en charge une paire d’écrans 4K via une station d’accueil USB-C.

Le Spectra ISP intégré prend en charge jusqu’à 32 Mpx de caméras face à l’utilisateur et 4K HDR – mises à niveau clés pour les travailleurs à domicile bloqués sur Microsoft Teams, bien que les documents de presse du Spin 5 ne mentionnent même pas la webcam. (Pour être honnête, Microsoft Teams n’a pas encore de version native pour Windows on Arm et la version Windows on Arm de Zoom ne semble pas tout à fait prête.)

Qualcomm a déclaré qu’il s’attendait à ce que les appareils utilisant le Snapdragon 8cx 5G soient livrés à la fin de 2020, ce qui serait le moment auquel nous nous attendions à Acer Spin 7.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂