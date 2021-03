Qualcomm annonce la technologie Snapdragon Sound pour les smartphones, les écouteurs sans fil et les casques

04 mars 2021 19:55:02 IST

Qualcomm a annoncé la nouvelle technologie Snapdragon Sound, qui alimentera les smartphones, les écouteurs sans fil et les casques. Selon la société, de nombreux facteurs tels que les interruptions et les problèmes audio, la latence et une mauvaise compression audio perturbent la qualité du son. Snapdragon Sound prendra en charge l’audio haute résolution 24 bits 96 kHz, une latence ultra-faible et offrirait un couplage amélioré et une qualité vocale plus claire. La nouvelle technologie prend également en charge des latences Bluetooth aussi faibles que 89 millisecondes (ms).

Qualcomm affirme que les premiers appareils à bénéficier de la nouvelle technologie seront un smartphone Xiaomi et un appareil d’Audio-Technica.

Les composants clés de Snapdragon Sound comprennent les plates-formes mobiles Snapdragon 8-series, le système de connectivité mobile FastConnect 6900, les SoC audio Bluetooth des séries QCC514x, QCC515x et QCC3056, la technologie Active Noise Cancelling (ANC) et plus encore.

En plus de cela, Qualcomm a également annoncé Liste de lecture Snapdragon Sound il s’agit essentiellement d’une liste de lecture Amazon Music HD qui vise à présenter un son de haute qualité. Cette liste de lecture comprend une nouvelle chanson Amazon Original, « Le vrai amour prend du temps»Par le producteur / musicien St. Panther, et plus de morceaux Amazon Original d’Allie X, You Me At Six et plus encore.

«L’oreille humaine est très sensible aux problèmes, aux latences et à d’autres défis qui se produisent couramment lors de la diffusion de musique, de vidéoconférence ou de jeux via des connexions sans fil. En nous concentrant de bout en bout, nous cherchons à proposer des innovations pour résoudre les problèmes courants des consommateurs. pointe sur pratiquement tous les points d’interaction audio », a déclaré James Chapman, vice-président et directeur général, Voix, Musique et Wearables, Qualcomm Technologies International.

.

