Qualcomm a de nouvelles puces ARM, mais ces modèles sont loin de gâcher les M1 d’Apple

Hayward Filtre à sable Hayward Pro Top Modèle - S210T - 11m3/h - 1 1/2

Filtre à sable Hayward Pro Top Les cuves des filtres à sable Hayward Série Pro Top sont conçues en Polyéthylène Haute Densité teinté dans la masse. Connu pour sa résistance aux produits chimiques, elles acceptent mieux les contraintes de pression et les variations de température. Polyvalence Résistance 3 modèles disponibles de 11 à 22 m3/h pour tout type de bassin et de traitement. Existe avec des sorties 2â 'â ' ou 1 1/2. Pouvant recevoir tout type de média filtrant (sable, verre...). Utilisable en intérieur comme en extérieur. Filtre en polyéthylène soufflé haute densité, résiste aux produits de traitement, aux UV et aux intempéries. Cuve anti-corrosion pour une utilisation sous tout type de climat. Performance Entretien facile Pression maximale élevée : 3,5 bars. Base injectée pour une parfaite assise du filtre. Système breveté de crépines escamotables : de par une conception ingénieuse, les crépines se replient très facilement, vous offrant ainsi une maintenance plus aisée de votre filtre à sable. Avantages Vanne Vari-Flo Hayward, avec poignée de sélection permettant de choisir facilement l’une des 6 positions de la vanne / filtre. Le témoin de circulation intégré permet de contrôler le cycle de contre-lavage. Collier de serrage permettant la rotation sur 360° pour simplifier les connexions. Diffuseur haut intégré garantissant une distribution homogène de l’eau sur le lit de sable. Tubulures internes dimensionnées pour réduire les pertes de charge. Cuve anti-corrosion en polyéthylène haute densité soufflé et teinté dans la masse, résistante aux intempéries avec un entretien minimal. Collecteur de reprise d’eau haute performance avec crépines autonettoyantes perforées sur 360° pour permettre un débit et un contre-lavage équilibrés. Base totalement anti-corrosion avec un design assurant une stabilité parfaite. Bouchon de vidange intégré permettant de vider facilement l’eau du filtre sans perdre le média filtrant. Caractéristiques techniques Référence Débit Surface filtrante effective Entrée / sortie Quantité nécessaire de Vanne Vari-Flo Bouchon de vidange Sable Verre S210TXE 11 m3/h 0,20m² 1 1/2 100 kg 80 kg 6 positions Inclus S244TXE Remplacé en 2019 par S246T 14 m3/h 0,28m² 1 1/2 150 kg 120 kg 6 positions Inclus S0310TXE 22 m3/h 0,45m² 2 250 kg 200 kg 6 positions Inclus Dimensions Cote en mm Référence A B C D E S210TXE 511 500 521 989 729 S244TXE remplacé en 2019 par S246T 612 594 521 1097 837 S0310TXE 762 725 585 1240 934 Attention : penser à prévoir une hauteur suffisante pour l’ouverture du filtre. Garantie commerciale 5 ans (cuve) et 2 ans (équipements) La garantie commerciale du constructeur ou la garantie commerciale Azialo ne font pas obstacle au bénéfice, pour les consommateurs, de la garantie légale des vices cachés sur les produits vendus et de la garantie légale des défauts de conformité des biens au contrat.