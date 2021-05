QuakeCon revient en 2021 – en tant qu’événement numérique

La pandémie corona aura également une emprise ferme sur l’année 2021. Bien que davantage de vaccinations indiquent une situation plus détendue à l’avenir, les organisateurs de jeux et de salons préfèrent jouer la sécurité. Pour cette raison, non seulement a lieu gamescom cette année, encore une fois purement numérique Vous pouvez suivre QuakeCon comme un événement numérique.

QuakeCon est de retour – mais numériquement

L’année dernière, l’événement a été complètement annulé en raison de la crise Corona. À ce moment-là, il a été dit qu’en raison de difficultés de planification, il n’était pas possible de rattraper l’événement à une date ultérieure. Maintenant, cependant, il devrait enfin y avoir un autre événement en 2021 – mais sous forme numérique. L’équipe derrière la foire explique qu’elle a hâte de célébrer à nouveau avec tout le monde à Dallas, mais cette année, elle doit L’événement toujours numérique se produire.

«Nous avons hâte de retourner à Dallas avec notre famille QuakeCon, mais pour la sécurité de nos employés, bénévoles et de la communauté, la QuakeCon de cette année sera à nouveau un événement purement numérique. Du 19 au 21 août, nous serons tous « Paix, amour et fusées« avoir – à distance. «

Nous avons hâte de retourner à Dallas avec notre famille QuakeCon, mais pour la sécurité continue de notre personnel, des bénévoles et de la communauté, la QuakeCon de cette année sera à nouveau un événement exclusivement numérique. Nous aurons tous les Peace, Love et Rockets – à distance – du 19 au 21 août. pic.twitter.com/8EaM7EY5Sv – QuakeCon (@QuakeCon) 11 mai 2021

On ne sait actuellement pas quels jeux Bethesda montrera lors de l’événement. L’ensemble du programme est actuellement conservé sous clé. Probablement parce qu’il est toujours en cours d’élaboration. Cependant, l’événement devrait être assez passionnant cette année. Après tout, c’était Bethesda racheté par Microsoft, ce qui devrait conduire à des développements intéressants.

Mais nous devons encore aller à 19 août Soyez patient avant de savoir ce que Bethesda montrera exactement à la QuakeCon 2021. Vous pouvez ensuite rejoindre l’événement en direct via le site Web si vous le souhaitez.