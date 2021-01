Qu’adviendra-t-il des spin-offs d’Arrow et The 100

Si nous devons parler de séries de super-héros, il ne fait aucun doute que la saga la plus marquante de cette génération est Arrow. La série originale CW a été créée par Greg Berlanti et mettant en vedette Stephen Amell, et est principalement connue pour avoir lancé le célèbre Arrowverse.

Arrow a couru pendant 8 saisons de 2012 à 2020, mais a créé un univers qui a engendré des séries telles que Flash, Supergirl, DC: Legends of Tomorrow et Batwoman, entre autres.

Après le grand succès de la série, les fans en ont demandé plus, et pour cette raison, une rumeur a commencé à émerger d’un possible spin-off appelé: Green Arrow and The Canaries. L’épisode 9 de la saison dernière portait ce nom et suivait l’histoire de Mia Queen.

On s’attendait à ce qu’une nouvelle production puisse être faite en fonction du personnage joué par Katherine McNamara. « Nous sommes dans des discussions très actives pour voir ce que nous pouvons faire. J’ai eu de nombreuses discussions avec Warner Bros, nous avons une stratégie impliquée, j’espère que nous pourrons réaliser quelque chose », a déclaré Mark Pedowitz, président de The CW, dans une interview avec Deadline à la mi-2020.







Cependant, enfin ce vendredi 8 janvier, Deadline a annoncé que finalement Green Arrow et The Canaries ne se produiront pas, du moins pas sur The CW. Mais d’un autre côté, un spectacle qui a été confirmé est le spin-off prequel de Le 100, qui en plus d’atteindre The CW pourrait également être présenté en première sur HBO Max.

Le 100: Second Dawn montrera les conséquences de la première apocalypse, deux ans après l’holocauste qui a tout causé. La production devrait commencer dans les mois à venir et sa première pourrait atteindre l’écran de The CW même à la fin de cette 2021.