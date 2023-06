Cinéma

Les prix célèbres sont tombés dans une spirale très sombre après les plaintes concernant les prix fixes et le scandale avec Brendan Fraser.



Qu’adviendra-t-il des Golden Globes ? Dissolution de la Hollywood Foreign Press Association

L’Association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA) vient d’atteindre son point final. Cette organisation était celle qui était chargée de fournir les globes d’orqui malgré son prestige perdu ces dernières années, étaient un bon thermomètre pour les oscars.

Dick Clark Productions (DCP) et Eldridge acheté les droits de cette organisation et conservé la propriété intellectuelle de les globes dorésdont la livraison restera sous son aile à 100%.

« En tant qu’administrateurs de les globes dorésnotre mission est de continuer à créer la cérémonie de remise des prix la plus dynamique diffusée à la télévision en direct »assuré Jay PenskPDG et fondateur de Penske Media, et PDG de DCP. « Nous avons une équipe formidable pour développer cette marque emblématique et captiver un public nouveau et existant afin de célébrer le meilleur de la télévision et du cinéma »complet.

Il n’y a pas de détail mineur face à ce changement radical de les globes dorés. Penske Media Corporation a sous son aile le média cinématographique le plus important des États-Unis : Variété, The Hollywood Reporter, Deadline et IndieWireainsi que derby d’or (qui non seulement réalise des entretiens avec les équipes techniques des films mais fait aussi partie de l’univers de Date limite).

+Qui votera aux prochains Golden Globes 2024

Il est à noter que Hélène Höhneprésident de la HFPAfait remarquer que les membres seront chargés de voter pour les Golden Globes 2024. Ce qui se passera après 2025 est déjà inconnu. On parle de changements totaux dans le système de sélection des films gagnants, mais il faudra attendre un communiqué officiel pour savoir comment tout se passe.

