Qu’adviendra-t-il de toutes les séries Marvel annulées par Netflix?

Début 2019, les fans de la série merveille sur le service de streaming Netflix ils ont été choqués d’apprendre que ces productions seraient annulées par la plateforme. Les premiers à tomber furent ‘Iron Fist’, ‘Luke Cage’ et ‘Daredevil’, puis ils ont continué sur le même chemin ‘Jessica Jones’ et ‘The Punisher’.

Ses protagonistes ont déclaré qu’ils étaient surpris d’apprendre la nouvelle de l’avenir de ces adaptations et officiellement aucune des parties ne s’est prononcée publiquement à ce sujet, et par conséquent, la raison exacte n’est pas connue. Même si, Le Hollywood Reporter assuré que Netflix n’avait pas sa place dans l’accord imminent entre Disney et Fox, donc la seule issue était les annulations.

Au moment où la nouvelle a été rapportée, la plateforme Disney + Cela ne fonctionnait pas encore, alors la première pensée a été que ces séries avaient ce destin, mais deux ans plus tard, nous savons que c’était quelque chose qui ne s’est jamais produit et que la série reste aussi loin qu’elle est allée, sans renouvellements. La personne qui a évoqué cette affaire était Kevin Feige, Président de Studios Marvel.







Dans une récente interview avec les médias américains Date limite, Feige a été consulté en tant que patron de merveille à propos de ces programmes et a répondu: « Je suis dans Marvel depuis assez longtemps pour dire » plus jamais ça « ». De cette façon, il laisse la porte ouverte à de futurs projets, mais ils ne semblent pas proches dans le temps.

De plus, vous devez avoir les intentions des acteurs pour revenir à leurs personnages. D’une part, Charlie cox est prêt à être « Daredevil » une fois de plus et c’est même l’une des rumeurs de faire partie de ‘Spider-Man 3’, mais de l’autre côté, c’est Kristen Ritter, qui s’est dite satisfaite de fermer la porte à « Jessica Jones ». Le temps nous dira si nous les reverrons, mais la vérité est qu’il y a des millions de fans qui les attendent.