Qu’adviendra-t-il de HBO Max

Comme si les plateformes manquaient diffusion et il ne suffisait plus de devoir constamment googler avant de pouvoir regarder une série ou un film pour savoir dans quel catalogue il se trouve, il a été confirmé qu’il faudra commencer à apprendre le nom d’un nouveau. C’est que, comme il l’avait spéculé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, hbo max cessera d’exister en raison de la fusion entre WarnerMedia et Découverte. Il convient de noter qu’il y a un peu plus d’un mois, hbo max fêtait sa première année de vie en Amérique latine.

La personne chargée de clarifier la situation concernant hbo max était le PDG et président du streaming mondial pour la nouvelle société Découverte de Warner Bros., JB Perrette. L’exécutif a expliqué que l’idée est pour l’année prochaine de fusionner HBO Max avec Discovery+service diffusion Quoi Découverte créé mais qui, pour l’instant, n’est pas accessible dans la région latine. Dans ce contexte, il convient de noter que, pour le moment, le nom de la nouvelle plate-forme de diffusion.

Considérant que le changement de HBO Aller est allé à hbo maxil serait étrange que la nouvelle plateforme de streaming ne garde pas le titre de HBO en son nom, notamment en raison du prestige de son contenu. Actuellement, les départements de marque de Découverte de Warner Bros. Ils mènent des études pour savoir quoi faire du baptême du nouveau service de vidéo à la demande. « Rassembler tout le contenu était le seul moyen que nous ayons vu pour en faire une entreprise viable. Le Syndicat des HBOMax et Discovery+ vise à réduire le taux de désabonnement afin qu’il y ait quelque chose pour chaque foyer »a expliqué l’exécutif.

Les prix qu’aura la nouvelle plateforme n’ont pas encore été annoncés. diffusion ou comment il fonctionnera pour ceux qui ont déjà contracté le service de hbo max Actuellement. On sait que l’idée est qu’il commence à fonctionner à partir de 2023. Il arriverait d’abord aux États-Unis, à l’été de l’hémisphère nord, puis s’étendrait progressivement au reste des marchés : Amérique latine entre août et octobre 2023 , Europe début 2024, et Asie et Pacifique mi-2024.

+Plans Warner Bros. Discovery : streaming gratuit ?

L’un des grands enjeux de la nouvelle plateforme qui naît de la fusion entre HBOMax et Discovery+ passera par la fidélisation de la clientèle. Dans un contexte où Netflixservice diffusion le plus important au monde, n’arrête pas d’avoir des pertes, il sera essentiel de réfléchir à la stratégie pour capter les audiences. perrette ont révélé que le plan est qu’en 2025, la plate-forme, selon eux, comptera 130 millions d’abonnés dans le monde et générera 1 000 millions de dollars de bénéfices. L’une des alternatives qu’ils évaluent est d’offrir un plan gratuit soutenu par la publicité, comme c’est le cas paon.

