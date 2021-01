Quadrantid Meteor Shower 2021: quand, où et comment le voir

2021 sera une année terne pour voir la pluie annuelle de météores Quadrantid pendant son pic pendant la nuit du samedi (2 janvier) et jusqu’aux petites heures du matin du dimanche (3 janvier).

La pluie de météores Quadrantid n’est pas aussi connue que d’autres pluies de météores comme les Géminides ou les Orionides, car les météores sont plus faibles et plus faciles à manquer. Cependant, ils peuvent produire des boules de feu avec des queues géantes et incandescentes soulignant les trajectoires des météores à travers le ciel.

« Beaucoup de pluies de météores ces derniers jours – les quadrantides durent quelques heures », a déclaré l’expert en météorites de la NASA Bill Cooke à 45secondes.fr. Jusqu’à 100 météores quadrantides peuvent être vus certaines années pendant le pic lorsque la Terre traverse la partie la plus épaisse du ruisseau de débris, a déclaré Cooke, mais seulement si le ciel est suffisamment sombre. Parce qu’ils sont faibles, il est facile de rater de nombreux quadrantides qui traversent le ciel.

Le photographe Jeff Berkes a capturé plusieurs météores Quadrantid dans cette image longue exposition prise dans les Keys de Floride le 2 janvier 2012, lors de la pluie annuelle de météores Quadrantid. (Crédit d’image: Jeff Berkes)

Quand les voir

Selon l’Organisation internationale des météores, les quadrantides vont du 28 décembre au 12 janvier, avec un pic net les 2 et 3 janvier. Cela signifie qu’en dehors des heures de pointe – qui se produit tôt le matin pour les observateurs en Amérique du Nord – les taux de météores peuvent être faibles. Les Skywatchers peuvent voir environ 15 à 25 météores par heure cette année.

Pendant le pic, la lune sera pleine à environ 81% et pourrait éliminer les météores de l’écran Quadrantid. « La lune sera une nuisance pour la pluie de météores Quadrantid attendue », déclare l’Organisation internationale des météores dans son calendrier des pluies de météores 2021, ajoutant que les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir le plus de météores vers 9h30 HNE (14h30 GMT) dimanche. Bien sûr, seuls les observateurs du côté nuit de la Terre pendant le bref pic auront la chance de voir cette pluie de météores.

Ainsi, le meilleur moment pour sortir et chercher des météores quadrantides sera après le coucher de la lune, lorsque le clair de lune n’interférera pas avec votre vue du ciel nocturne sombre.

Faites face au nord-est entre minuit et l’aube pour voir jusqu’à deux douzaines de météores par heure sous un ciel sombre. (Crédit d’image: NASA JPL)

Pour trouver le radiant, ou le point d’où les météores semblent émaner, vous devrez rechercher la constellation Bootes. Le moyen le plus simple de le trouver est de chercher au nord la Grande Ourse. Ensuite, suivez « l’arc » de la poignée du Big Dipper à travers le ciel jusqu’à l’étoile géante rouge Arcturus, qui ancre le bas de Bootes.

Si vous prenez la douche à un moment hors pointe, il y aura encore beaucoup de météores à repérer. Dans le passé, Cooke a recommandé de garder Bootes dans votre champ de vision, mais en détournant légèrement les yeux pour attraper les météores avec les queues plus longues.

D’où viennent-ils?

On pense que les quadrantides sont associés à l’astéroïde 2003 EH1, qui est probablement une comète éteinte, a déclaré Cooke à 45secondes.fr. « C’était soit un morceau de comète, soit une comète elle-même, puis elle s’est éteinte », ce qui signifie que toute la glace et les autres substances volatiles de la comète se sont évaporées, a-t-il dit.

L’astéroïde a un périhélie (approche la plus proche du soleil) juste à l’intérieur de l’orbite terrestre, qui est assez loin en termes célestes. Les scientifiques pensent également que l’astéroïde peut avoir un lien avec la comète 96P / Machholtz, une comète qui tourne autour du soleil une fois tous les six ans. Les premières observations de la pluie de quadrantides semblent avoir eu lieu en Europe dans les années 1820 et 1830.

Image en fausses couleurs d’un rare Quadrantid précoce, capturé par une caméra météore de la NASA en 2010. (Crédit d’image: NASA / MEO / B. Cooke)

Comment obtenir la meilleure vue

Les jumelles et les télescopes ne sont pas utiles pour les pluies de météores; vos yeux suffisent à voir les étoiles filantes filer au-dessus de votre tête. Trouvez un ciel sombre et donnez à vos yeux environ 20 à 30 minutes pour s’ajuster.

Habillez-vous chaudement et faites face à un peu de rayonnement dans Bootes pour attraper les météores plus longs.

