Qu’a fait l’escrimeur Alen Hadzic ? Détails des allégations d’agression sexuelle derrière le « plan de sécurité »

Le Comité olympique et paralympique des États-Unis a rejeté la demande de Becca Myers d’amener un assistant de soins personnels aux Jeux paralympiques – mais un riche homme blanc présumé être un agresseur sexuel en série est autorisé à y assister ?

Euh, OK les Jeux Olympiques.

Alen Hadzic, actuellement sous enquête pour au moins trois accusations d’inconduite sexuelle, a réussi à obtenir une place pour représenter les États-Unis en tant qu’escrimeur suppléant aux Jeux olympiques de Tokyo.

Sha’Carri Richardson a été exclu de la compétition pour avoir été testé positif à la consommation de cannabis et les athlètes noirs ont été interdits de porter le type de bonnet de bain qui convient le mieux à leurs cheveux et à leurs tresses, mais juste au moment où vous pensiez que la vraie vie ne pouvait pas en avoir plus épouvantable, Alen Hadzic réussit avec une brillante carte sans carte de sortie de prison – et un plan de sécurité pas si sûr pour les femmes qui n’ont d’autre choix que de le rencontrer éventuellement.

Qu’a fait Alen Hadzic ?

L’escrimeur de l’équipe américaine Hadzic fait face à trois allégations d’inconduite sexuelle et, selon des journalistes enquêtant sur le natif du New Jersey, a montré un schéma de violence et d’inconduite sexuelle remontant à dix ans.

Les allégations d’inconduite sexuelle à nouveau Hadzic remontent à 2010.

Les membres de la communauté de l’escrime prétendent avoir été au courant de la réputation troublée de Hadzic depuis qu’il était en première année à l’Université de Columbia.

Un ancien capitaine de Columbia a rapporté que Hadzic pouvait « s’éteindre et s’allumer comme un interrupteur » et était « très effrayant d’être là ».

Katya English, une ancienne escrimeuse qui est sortie avec Hadzic au cours de leur première année d’université, affirme que lorsqu’elle lui a demandé d’arrêter ce qui jusqu’alors était une rencontre consensuelle, il l’a réprimandée et l’a forcée à continuer, une expérience qu’elle dit maintenant comprendre comme forme de contrainte sexuelle. »

« Si j’étais une femme à Tokyo », a déclaré English, « j’exigerais absolument la sécurité s’il devait être sur les lieux. »

Douze autres femmes qui connaissaient Hadzic à la même époque ont partagé diverses allégations similaires, affirmant qu’il les avait suivies « dans les chambres lors de fêtes, ignorant les multiples rebuffades tout en essayant de les embrasser et les touchant sans consentement ».

Puis en 2013, un escrimeur « a formellement accusé Hadzic de l’avoir agressée sexuellement dans un dortoir lors d’une fête ». Il a été suspendu du campus de Columbia pendant un an, bien que les escrimeurs interrogés par BuzzFeed disent qu’il « a ignoré les règles de sa suspension et s’attardait souvent sur le campus et apparaissait lors de fêtes et de lieux de rencontre ».

De multiples allégations supplémentaires contre Hadzic ont afflué au US Center for SafeSport, l’agence à but non lucratif chargée de protéger les athlètes contre les abus, au cours des années qui ont suivi.

Hadzic a nié les allégations.

« Franchement, ce sont des contre-vérités », a déclaré Hadzic en niant les accusations portées contre lui, « elles ne sont tout simplement pas vraies. »

Alors que les Jeux se poursuivent, Hadzic et ses avocats ont fait appel des décisions de le maintenir hors du village olympique malgré les protestations des athlètes féminines.

« Peut-être qu’une ou deux filles prennent juste le parti de, je ne veux pas être avec lui, ce qui craint pour Alen, car à la fin de la journée, quand est-ce la prochaine fois qu’il pourra participer à ce genre d’expérience? » dit son avocat apparemment sans ironie.

Ces « une ou deux filles » sont en fait une foule d’athlètes olympiques qui tentent de tenir Hadzic responsable des allégations.

Les olympiens ont fait part de leurs inquiétudes concernant le comportement présumé de Hadzic.

Six escrimeuses ont écrit au Comité olympique dix jours après l’officialisation de la place de Hadzic dans l’équipe.

« Nous sommes gravement préoccupés par l’impact que la présence potentielle de M. Hadzic aura sur d’autres athlètes de l’équipe américaine », ont-ils écrit, affirmant que son inclusion était un « affront direct » pour leurs collègues athlètes.

C’était le 20 mai 2021. Deux mois plus tard, rien n’a changé, ce qui est aussi scandaleux qu’étrangement peu surprenant.

Le 2 juin 2021, le Center for SafeSport des États-Unis a suspendu Hadzic de toutes les activités d’escrime.

Hadzic s’est battu pour faire appel de sa suspension, et un arbitre indépendant a rétabli son éligibilité pour participer aux Jeux d’été

Pour « reconnaître la gravité » de ces allégations, la fédération d’athlétisme a créé un « plan de sécurité » pour maintenir Hadzic aussi loin que possible des compétitrices. Aïe.

Quel est le plan de sécurité mis en place pour protéger les athlètes féminines d’Alen Hadzic ?

Aux termes du soi-disant plan de sécurité, Hadzic devait voler dans un avion séparé de ses coéquipiers (ce qui ressemble plus à un luxe qu’à une punition), il doit séjourner dans un hôtel à trente minutes à l’extérieur du village olympique et il est interdit de pratiquer aux côtés de coéquipières féminines.

Hadzic a également tenté de faire appel de ces restrictions, mais en réponse, toute la liste des tireurs de l’équipe américaine s’est battue pour faire appel de son appel, signant une lettre exigeant que sa suspension reste intacte.

Les restrictions ont été maintenues.

Rien ne crie plus de sécurité que de permettre à une personne accusée d’inconduite sexuelle de participer aux Jeux olympiques, même si les femmes sont condamnées à une amende pour avoir porté des shorts au lieu de bas de bikini.

Certains escrimeurs olympiques ont critiqué le « plan de sécurité ».

L’un des tireurs a déclaré à BuzzFeed News : « Si cela avait été traité comme il aurait dû l’être, il n’aurait même pas dû avoir l’opportunité d’essayer de faire partie de l’équipe olympique. Et maintenant, nous devons faire face aux conséquences de avoir un prédateur dans l’équipe », a-t-il déclaré, « tout en participant simultanément au plus grand événement de notre vie. Et je pense que c’est une position très injuste dans laquelle nous placer.

« Nous sommes énervés que ce soit même une chose à laquelle nous ayons dû faire face », a déclaré un autre escrimeur olympique, l’un des nombreux qui ont déposé une plainte contre Hadzic. « Il a été protégé encore et encore.

Hadzic n’a pas encore répondu à l’indignation persistante suscitée par sa place aux Jeux olympiques, cependant, son silence sur la question n’a empêché personne de tweeter une tempête.

