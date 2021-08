Qu’a fait le tireur de Plymouth Jake Davison ? Suspect de tir étiqueté Incel

La police britannique poursuit son enquête sur le suspect de tir de Plymouth, Jake Davison, alors que la peur monte à propos des sous-cultures incel.

La police a initialement décidé de ne pas qualifier les actions de Davison d’incident terroriste, mais réexamine maintenant la décision à mesure que de plus amples détails apparaissent sur son implication dans le mouvement incel.

Qu’a fait le tireur de Plymouth, Jake Davison ?

Jake Davison, un homme de 22 ans, a abattu 5 personnes et lui-même dans la ville anglaise de Plymouth le jeudi 12 août, selon la police.

La plus jeune victime était Sophie Martyn, une fillette de 3 ans qui a été tuée aux côtés de son père de 43 ans, Lee Martyn.

Davison aurait également tué sa propre mère lors de la fusillade qui a eu lieu à plusieurs endroits.

Davison a parlé d’être un « incel » en ligne.

Davison a fait plusieurs diatribes haineuses sur sa chaîne YouTube, qui a été supprimée, ainsi que sur des forums en ligne.

Dans une vidéo d’il y a 3 semaines, il a parlé de l’idéologie incel et a protesté contre le fait de ne pas perdre sa virginité à l’adolescence.

Sur Reddit, il a décrit les femmes comme « très simples d’esprit et elles ne sont pas si brillantes ».

La fusillade a suscité des inquiétudes quant à la façon dont la misogynie se propage en ligne, en particulier parmi les hommes au sein des forums et des forums de discussion incel.

Les incels doivent-ils être considérés comme une forme de terrorisme ?

La décision de définir ou non les actes d’incitation à la violence comme du terrorisme revient en fin de compte aux forces de l’ordre.

Au Royaume-Uni, le Crown Prosecution Service définit le terrorisme comme « l’utilisation ou la menace d’une action, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Royaume-Uni, visant à influencer toute organisation gouvernementale internationale ou à intimider le public ».

« Il doit également être dans le but de faire avancer une cause politique, religieuse, raciale ou idéologique. »

Incel-dom, tel qu’il existe maintenant, peut certainement être considéré comme une cause idéologique et il intimide très certainement le public.

Cependant, il peut être compliqué de traiter tous les incels comme des terroristes potentiels.

« La question est vraiment de savoir si les autorités veulent ou non traiter le phénomène incel comme un risque terroriste. Cela impliquerait de détourner des ressources ou d’y investir des ressources », a déclaré Jonathan Hall, l’examinateur indépendant officiel du Royaume-Uni sur la législation antiterroriste.

Catégoriser le mouvement comme une forme de terrorisme pourrait conduire à une approche plus approfondie de la fermeture des lieux où les incels se rassemblent en ligne, ce qui pourrait en fin de compte sauver des vies.

La violence incel contre les femmes a suscité des craintes et des inquiétudes quant à la façon dont les autorités traitent les tueurs misogynes.

Depuis le début de l’année 2020, plusieurs femmes ont été tuées dans des attentats perpétrés par des hommes associés au mouvement des « célibataires involontaires ».

En février 2020, un Allemand accusé d’avoir tué 10 personnes était lié au mouvement incel. Plus tard dans le mois, la police de Toronto a qualifié un homicide commis dans un salon de massage d’acte de terrorisme incel.

En juillet 2021, un homme de l’Ohio a été inculpé devant un tribunal fédéral après avoir tenté de planifier un crime haineux contre les femmes.

Les incels sont souvent radicalisés en ligne et ont recours à des actions extrêmes, ciblant généralement les femmes. Cela indique une idéologie dangereuse qui se propage par la peur et les actes de terreur.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivre son Twitter pour plus.