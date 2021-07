Qu’a fait Karen de Victoria’s Secret ? Regardez la vidéo virale de la femme blanche Abigail Elphick attaquant une femme noire

Une femme blanche filmée en train d’attaquer une femme noire dans un centre commercial du New Jersey est qualifiée de « Victoria’s Secret Karen » après que la vidéo soit devenue virale sur les réseaux sociaux.

Des extraits de la rencontre montrent la femme blanche, identifiée plus tard comme Abigail Elphick, criant hystériquement à Ijeoma Ukenta, la pourchassant dans un magasin, l’accusant de la menacer et de s’effondrer.

Qu’a fait « Victoria’s Secret Karen » ?

Les images de l’incident commencent avec Elphick chargeant vers Ukenta avec une main levée, semblant être sur le point de frapper la femme.

« Je n’aurais jamais pensé que rien de tel ne m’arriverait jamais. Elle a juste essayé de courir et de me frapper. » Ukenta dit alors qu’Elphick, voyant qu’elle est enregistrée, se met soudain à pleurer.

Elphick continue de crier et semble plus tard s’évanouir, mais pose commodément son sac à main sur le sol pour reposer sa tête avant qu’elle ne tombe.

D’autres vidéos la montrent en train de trembler violemment et de crier à l’aide, et de poursuivre Ukenta dans le magasin en criant « Éloignez-vous de moi ».

‘Victoria’s Secret Karen’ Abigail Elphick dit qu’elle avait peur de perdre son emploi.

Dans une vidéo ultérieure, Ukenta lit directement un rapport de police dans lequel Elphick prétend qu’elle a eu une « attaque de panique ». Mais elle a refusé les soins médicaux et a pu rentrer chez elle en voiture après l’incident.

« Mlle Elphick a semblé reconnaître qu’elle avait tort, disant qu’elle craignait de perdre son emploi et son appartement si la vidéo était publiée en ligne », lit-on dans le rapport.

Cependant, ce rapport intervient après des images montrant les forces de l’ordre se rangeant du côté d’Elphick lorsqu’elles arrivent au magasin, refusant de retirer la femme blanche agressive du centre commercial.

Le travail et la sécurité personnelle d’Elphick ont ​​la priorité sur Ukenta même après qu’elle ait été victime de menaces et de tentatives d’agression.

Comment les « Karens » blanches renforcent le racisme.

Le phénomène de la « Karen » est devenu un mème sur Internet ces dernières années alors que ces vidéos de femmes blanches s’embarrassant en public deviennent de plus en plus virales.

Mais derrière le ridicule évident de ces vidéos se cache un privilège incalculable de femmes blanches qui arme leurs larmes contre les femmes de couleur.

Dans la vidéo, la communication calme d’Ukenta avec la sécurité du centre commercial, les informant qu’elle est harcelée, est complètement noyée par l’hystérie d’une femme blanche.

Elphick, en se faisant paraître vulnérable et craintive, et en qualifiant sa réaction performative de « dépression mentale », est capable de fabriquer un faux récit selon lequel cette femme noire est agressive et menaçante.

Le comportement de « Karens » est souvent né d’un droit raciste et ces femmes parviennent même à exploiter la misogynie blanche à leur avantage, se présentant comme une demoiselle blanche en détresse qui a besoin d’être sauvée.

Même dans la vidéo, un spectateur dit à Ukenta de « s’éloigner d’elle » – donnant à Elphick le droit de rester et de troubler la paix tandis que la peur d’une femme noire est marginalisée et privée.

Ce qu’Elphick et de nombreuses autres « Karens » blanches exposent est une forme unique de violence émotionnelle et psychologique qui renforce le système de domination blanche qui fait d’Ukenta l’agresseur, peu importe à quel point elle reste calme, calme et sereine.

Ukenta a lancé un GoFundMe pour collecter des fonds pour les frais juridiques, révélant qu’elle prendra ses propres mesures après que la police a choisi de ne pas poursuivre d’enquête.

