Qu’a fait Jamie Lynn Spears ? Le rôle de la sœur de Britney dans la conservation

Le témoignage de Britney Spears au tribunal a suscité plus de questions que de réponses, alors que les fans et les adeptes du mouvement #FreeBritney se démènent pour comprendre la tutelle controversée de la star.

Depuis des années, il est clair que le père de Britney, Jamie Spears, a joué un rôle central dans le contrôle de la succession de sa fille et la supervision de la tutelle dont elle veut se débarrasser.

Mais la sœur cadette de Britney, Jamie Lynn, a également reçu des réactions négatives sur les réseaux sociaux après que la chanteuse a exprimé sa colère contre le manque de soins de sa famille.

« Toute ma famille n’a rien fait », a déclaré Britney au tribunal. « Je voudrais honnêtement poursuivre ma famille en justice. »

Il est difficile de comprendre comment Spears a pu poursuivre les membres de sa famille pour « n’avoir rien fait », alors pourquoi veut-elle être sûre d’eux ?

Qu’a fait Jamie Lynn Speats et quel est son rôle dans la tutelle de Britney ?

Les fans sont indignés par le manque de réponse publique de Jamie Lynn envers la tutelle de sa sœur et l’ont condamnée comme étant « coupable par association ».

Mais la nature complexe de la tutelle, ainsi que la dynamique familiale des Spears, signifient que les détails de l’implication de Jamie Lynn dans la vie de sa sœur sont difficiles à connaître ou à comprendre pleinement de l’extérieur.

Jamie Lynn n’avait que 17 ans lorsque la tutelle de Britney a commencé, il est donc peu probable qu’elle ait eu beaucoup de contrôle sur la situation de sa sœur.

Pourtant, nous savons qu’elle a joué au moins un rôle dans la gestion de la succession de sa sœur aînée.

Jamie Lynn contrôle une partie des finances de Britney.

Les fans de Britney ont scruté le rôle de Jamie Lynn dans la gestion de la succession de 60 millions de dollars de la chanteuse, dont elle a été nommée fiduciaire en 2018.

Des documents judiciaires de 2020 montrent que l’ancienne star de « Zoey 101 » a ensuite demandé le contrôle des finances stockées dans le fonds en fiducie pour les enfants de Britney, demandant que l’argent soit transféré sur des comptes dont elle était la dépositaire.

Ces documents ne révèlent pas l’utilisation prévue par Jamie Lynn des fonds.

Étant donné que le principal problème de Britney avec la tutelle était, à l’époque, le contrôle financier de son père, il est possible que Jamie Lynn ait tenté de lui arracher le contrôle au nom de sa sœur.

L’année précédente, Jamie Lynn avait exprimé son désir continu d’être là pour sa sœur, partageant une vidéo de paparazzi dans laquelle on pouvait la voir guider sa sœur à travers des essaims de photographes.

Jamie Lynn nie avoir pris de l’argent à Britney.

Les fans n’ont pas vu ses actions comme représentatives d’un noble effort pour protéger sa sœur.

En 2019, Jamie Lynn a été trollée en ligne par des critiques qui l’ont accusée d’avoir tenté de protéger son « allocation ».

Elle a riposté dans un tweet supprimé depuis, disant aux fans qu’elle n’avait jamais utilisé l’argent de sa sœur pour financer son style de vie.

« Haha bel essai, mais je n’ai JAMAIS été payé un centime de ma sœur. C’est SON argent durement gagné, et je n’ai PAS droit à un centime. Je ne dépenserais pas de l’argent que je n’ai pas gagné », a-t-elle écrit.

Pourtant, beaucoup ne croient pas que cela soit vrai.

Britney a laissé entendre que Jamie Lynn vit de sa tutelle.

Malgré les affirmations contraires de Jamie Lynn, Britney a semblé laisser entendre que sa sœur avait en fait utilisé sa succession comme source d’argent.

« Considérant que ma famille vit de ma tutelle depuis 13 ans, je ne serai pas surpris si l’un d’eux a quelque chose à dire à l’avenir », a déclaré Britney au tribunal le 23 juin 2021.

« Surtout si j’ai à mon tour d’exposer ce qu’ils m’ont fait », a-t-elle ajouté.

Il n’est pas clair si Britney avait l’intention d’inclure sa sœur dans cette critique, car elle n’a spécifiquement fait référence qu’à la frustration envers son père.

Lance Bass dit que Jamie Lynn est « d’accord » avec la tutelle.

Les réflexions exactes de Jamie Lynn sur la tutelle restent en grande partie un mystère, car elle fait rarement référence à l’arrangement publiquement.

Cependant, l’ancien membre du NSYNC, Lance Bass, a révélé en 2020 qu’il avait parlé directement à Jamie Lynn après avoir exprimé son inquiétude quant au bien-être de sa sœur.

« La seule chose que je sais, c’est que je connais Jamie Lynn », a-t-il déclaré à l’époque. « Si Jamie est d’accord avec tout ce qui se passe, j’ai l’impression qu’elle soutient vraiment sa sœur pendant tout cela. »

Il a souligné que nous ne connaissons pas toute l’étendue de la situation de Britney à huis clos et a exprimé sa conviction que la famille de la chanteuse a à cœur ses meilleurs intérêts.

Jamie Lynn a défendu sa sœur.

Malgré le contrecoup qu’elle reçoit, les rares déclarations publiques de Jamie Lynn ont montré son soutien à sa sœur.

L’année dernière, elle a répondu à un commentaire de quelqu’un suggérant que Britney souffrait d’une « maladie mentale évidente ».

« Je n’ai AUCUN droit de parler de SA santé et de ses problèmes personnels. C’est une femme forte, dure à cuire, imparable, et c’est la seule chose qui est ÉVIDENTE », a écrit Jamie Lynn.

Son commentaire semble suggérer que son silence peut provenir d’un désir de respecter la vie privée de Britney et d’éviter de parler en son nom plutôt que de tout autre moyen néfaste pour la contrôler.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre elle sur Twitter pour plus.