Qu’a fait James Franco ? Réclamations qui ont conduit à un règlement de 2,2 € pour une poursuite pour inconduite sexuelle

Le dimanche 21 février, l’Associated Press a rapporté que les parties impliquées dans un recours collectif intenté contre James Franco en octobre 2019 étaient parvenues à un accord de règlement provisoire.

Selon un rapport de situation conjoint soumis à la Cour supérieure de Los Angeles le 11 février, les deux plaignants ont accepté d’abandonner leurs plaintes contre l’acteur acclamé, sa société de production Rabbit Bandini et ses partenaires, dont Vince Jolivette et Jay Davis.

Les termes du règlement n’ont pas été rendus publics à l’époque, mais aujourd’hui, il a été annoncé que Franco paierait plus de 2,2 millions de dollars, en attendant l’approbation du tribunal.

Tel que rapporté par le LA Times, les 2 235 000 € devraient être répartis entre les réclamations, avec 894 000 € affectés « au règlement des réclamations pour exploitation sexuelle » et 1 341 000 € affectés « à un fonds commun pour régler les réclamations pour fraude ».

Dans le cadre des termes du règlement, les documents indiquent que « les défendeurs n’admettent aucune responsabilité ».

De plus, les plaignants, Sarah Tither-Kaplan et Toni Gaal, qui sont toutes deux des actrices qui étaient étudiantes à l’ancienne école de théâtre de Franco, Studio 4, « acceptent de libérer leurs réclamations individuelles contre Franco, sans préjudice. Si le règlement est approuvé, Tither-Kaplan obtiendrait 670 500 € moins 223 500 € qui iraient aux avocats ; Gaal obtiendrait 223 500 € moins 74 500 € aux avocats. »

De plus, un paiement de 827 045 € pour régler les réclamations de fraude « sera divisé entre ceux qui ont payé les frais de scolarité pour les cours de Master Class et ceux qui ont payé pour les cours à la Studio 4 Film School à New York ou LA entre février 2014 et la date de l’approbation préliminaire l’ordre est déposé. »

Qu’a fait James Franco ?

Le procès en question alléguait de la discrimination sexuelle, du harcèlement sexuel, des pratiques commerciales frauduleuses et de l’intimidation et d’autres accusations alors que Tither-Kaplan et Gaal étaient étudiants dans une classe de maître sur les scènes de sexe enseignée par Franco au Studio 4, qui a fonctionné de 2014 à 2017.

Les deux femmes allèguent que Franco et d’autres supérieurs du programme « se sont livrés à un comportement généralisé inapproprié et sexuellement chargé envers les étudiantes en sexualisant leur pouvoir en tant qu’enseignant et employeur en faisant miroiter l’opportunité de rôles dans leurs projets », et que le comportement « a conduit à un environnement de harcèlement et d’exploitation sexuelle à l’intérieur et à l’extérieur de la classe.

Tither-Kaplan, ainsi que d’autres participants au programme, ont raconté plusieurs incidents apparents d’exploitation au LA Times un an avant le procès.

Les femmes affirment que Franco a refusé les protections typiques aux actrices filmant des scènes de nu et les avait mises sous pression dans des situations inconfortables.

Tither-Kaplan a décrit un événement au cours duquel Franco a retiré les protections en plastique des régions génitales des femmes tout en filmant une scène d’orgie, puis a simulé le sexe oral sur elles.

Elle a également affirmé qu’en travaillant sur le film inédit « The Long Home » avec Franco en 2015, elle avait été invitée à apparaître dans des scènes de nu sans notification préalable, et a déclaré qu’une actrice qui avait également été sollicitée et refusée avait été rapidement renvoyée du projet.

Après avoir été témoin du camouflet, Tither-Kaplan a déclaré: « Je me suis assez rapidement rendu compte que, d’accord, vous ne dites pas » non « à ce gars. »

Katie Ryan, un autre espoir de l’industrie qui a suivi des cours à l’école de Franco, a déclaré que l’acteur acclamé « ferait toujours penser à tout le monde qu’il y avait des rôles possibles sur la table si nous devions accomplir des actes sexuels ou enlever nos chemises » dans ses projets.

Hilary Dusome et Natalie Chmiel, également anciennes étudiantes de Studio 4, ont déclaré que Franco les avait traitées de manière irrespectueuse lors d’un autre tournage.

Les deux actrices ont déclaré que Franco avait demandé aux acteurs assemblés d’enlever leurs chemises et avait quitté le plateau avec colère quand personne n’était d’accord.

Chmiel a déclaré que l’expérience l’avait fait se sentir exploitée.

« Il a juste profité de notre empressement à travailler et à faire partie de quelque chose de plus grand », a expliqué l’actrice. « Nous étions tous ces acteurs prometteurs qui avaient tellement d’espoir. »

La travailleuse sociale clinicienne agréée Vena M. Wilson a exprimé l’injustice d’abuser de la dynamique du pouvoir dans un contexte de carrière.

« C’est un privilège d’être à la tête. C’est une norme sociétale que les dirigeants se comportent avec intégrité, éthique et de manière appropriée », a déclaré Wilson, car « il existe un différentiel de pouvoir » qui peut être utilisé à l’avantage du leader.

Malheureusement, de nombreuses personnes puissantes ne tiennent pas compte de cette attente et leurs abus peuvent avoir des effets durables.

« De nombreuses victimes de harcèlement ont tendance à se blâmer pour les actes d’exploitation », a expliqué Wilson. « Au fil du temps, la personne est susceptible de se remettre en question et de se poser des questions sur la sécurité de nouer des relations, collaboratives ou autres, de peur d’être exploitée. »

Sarah Tither-Kaplan a déclaré à Good Morning America qu’elle estimait que Franco avait « abusé de son pouvoir en exploitant les femmes non célèbres avec lesquelles il travaillait sous prétexte de leur donner des opportunités ».

« Je savais qu’en me présentant, je risquais ma carrière », a déclaré Tither-Kaplan.

L’actrice a expliqué que, bien que les actions de Franco n’aient pas été particulièrement flagrantes dans le grand schéma de conduite abusive, elles ont joué un rôle dans l’autorisation d’infractions à tous les niveaux.

« James n’est absolument pas un Harvey Weinstein, ce n’est pas un monstre insensible qui n’a aucun sens de la réalité », a déclaré Tither-Kaplan.

« C’est une pyramide, et au sommet se trouvent le viol et la violence sexuelle et en bas se trouvent les autres abus de pouvoir… qui continuent de construire et de construire et de construire et de créer une culture qui permet les exemples les plus odieux de violence sexuelle, de misogynie et de discrimination. se passer. »

Les accusations contre Franco sont apparues pour la première fois au début de 2018, après qu’il a accepté un Golden Globe pour sa performance dans « The Disaster Artist ».

Franco portait une épinglette « Time’s Up » lors de la cérémonie, et plusieurs femmes se sont tournées vers Twitter pour le traiter d’hypocrite.

L’actrice Ally Sheedy a publié une série de tweets dans lesquels elle a laissé entendre que l’acteur l’avait maltraitée lorsqu’ils ont travaillé ensemble sur une pièce de théâtre en 2014.

« James Franco vient de gagner », a écrit Sheedy. « S’il vous plaît, ne me demandez jamais pourquoi j’ai quitté le secteur du cinéma / de la télévision. »

Elle a affirmé plus tard qu’elle en avait « trop dit » et a supprimé les déclarations peu de temps après.

Violet Paley, une cinéaste en herbe qui serait sortie avec Franco en 2016, a également appelé l’acteur via Twitter au moment de la remise du prix.

Paley a déclaré au LA Times que « la dynamique du pouvoir était vraiment éteinte » dans sa relation avec Franco, car il était beaucoup plus âgé et avait été un mentor professionnel pour elle.

Paley a accusé Franco de l’avoir poussée à un acte sexuel et d’avoir proposé sexuellement un « ami » à elle qui « avait 17 ans » à l’époque.

Ce n’était pas la première fois que Franco était accusé d’avoir sollicité un adolescent.

Franco a également été exposé pour avoir frappé une fille de 17 ans en 2014.

L’adolescente, une fan écossaise nommée Lucy Clode, a rencontré Franco à New York lors de son spectacle à Broadway « Of Mice And Men ».

L’homme plus âgé a suivi Clode sur Instagram, puis lui a envoyé des SMS pour lui demander si elle avait un petit ami et lui demander de se rencontrer dans un hôtel. Il a également envoyé à la jeune fille plusieurs selfies comme preuve de son identité.

« Je reviendrai quand j’aurai 18 ans », a déclaré Clode à Franco, qui a ensuite demandé à Clode « de ne parler » à personne de l’interaction.

L’acteur s’est défendu sur « Live with Kelly and Michael » peu de temps après l’incident, disant au public: « Je suis gêné » et « les réseaux sociaux sont délicats ».

« J’ai utilisé un mauvais jugement et j’ai appris ma leçon », a déclaré Franco.

Franco et ses avocats ont expressément nié la majorité des plaintes contre lui.

Dans un document judiciaire, l’équipe de défense a qualifié les allégations de « fausses et incendiaires » et les plaignants de « avides d’attention ».

L’acteur lui-même a contredit ses accusateurs lors de plusieurs apparitions télévisées. Cependant, Franco a déclaré à un animateur de talk-show : « Si j’ai fait quelque chose de mal, je le réparerai. Je dois. »

Allie McGlone est une écrivaine qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.