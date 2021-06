Qu’a fait David Dobrik ? YouTuber revient après le scandale du viol

Après seulement trois mois hors des projecteurs à la suite d’allégations de viol et d’agression sexuelle, David Dobrik, 24 ans, est de retour sur YouTube.

Qu’a fait David Dobrik ?

En mars, Dobrik a essuyé des tirs après qu’un collaborateur et membre de sa « Vlog Squad » a été accusé d’avoir violé une femme lors du tournage d’une vidéo sur le sexe en groupe publiée sur la chaîne de Dobrik, puis supprimée de celle-ci.

Dans une enquête rapportée pour la première fois par Insider, la femme a allégué que Dom « Durte Dom » Zeglaitis, membre de la Vlog Squad, l’avait agressée sexuellement en 2018 après avoir reçu de l’alcool jusqu’à l’incapacité, alors qu’elle avait 20 ans à l’époque et qu’elle n’avait pas l’âge légal pour boire.

La femme, qui a déclaré que Dobrik l’avait filmée alors qu’elle entrait dans une pièce pour se lancer dans un trio, allègue qu’elle était trop ivre pour consentir. Cette vidéo s’intitulait « ELLE N’AURAIT PAS DU JOUER AVEC LE FEU !!! »

Maintenant, Dobrik est de retour avec un nouveau vlog intitulé « SURPRISER MES AMIS !! » où le YouTuber surprend en fait ses amis avec un voyage à Hawaï.

La vidéo se termine par une carte promettant « De nouveaux vlogs tous les mardis 🙂 ».

Après que les accusations d’agression aient été révélées, 13 marques ont rompu leurs liens avec Dobrik, dont Hello Fresh, Chipotle et EA Sports, qui ont déjà envoyé à Dobrik une Lamborghini de 290 000 €.

Dobrik a également démissionné du conseil d’administration de Dispo, une entreprise d’appareils photo jetables qu’il a cofondée.

Dobrik a publié deux vidéos d’excuses.

La première, une vidéo de deux minutes et demie intitulée « Parlons » qu’il a publiée sur sa chaîne de podcast vidéo « Vues » avec les commentaires désactivés, se concentrait en grande partie sur le fait d’avoir reçu le consentement pour publier la vidéo originale.

La chaîne Views compte près de 1,7 million d’abonnés, contrairement à la chaîne principale de Dobrik qui compte actuellement 18,3 millions d’abonnés.

Ce fait n’a pas échappé aux fans, qui ont suggéré à Dobrik d’enterrer ses excuses en les partageant avec un public beaucoup plus restreint.

Dans la deuxième vidéo, intitulée simplement « 22/2/21 » et téléchargée sur sa chaîne principale, Dobrik a déclaré : « Je me suis mis dans de nombreuses situations où j’ai dû m’excuser pour des actions passées et je n’ai jamais fait cela correctement et je ne l’ai jamais fait avec respect, et ma dernière vidéo en témoigne. »

Ce n’est pas le premier contact du YouTuber avec la controverse ou la première indication d’un comportement problématique.

En juin 2020, l’ancien membre de Vlog Squad Joseth « Seth » François a publié une vidéo sur la responsabilité des créateurs, partageant des clips et des histoires sur le racisme auquel il a été confronté en tant que membre du groupe d’amis de Dobrik.

À un moment donné, Dobrik et ses amis (blancs) ont offert un verre à François puis l’ont emmené dans un réfrigérateur rempli de pastèques, s’engageant dans un blackface avec la réaction de François comme punchline.

François a également été amené à deux reprises à embrasser Jason Nash, un comédien d’une quarantaine d’années. François a 26 ans.

La première fois, on a dit à François qu’il embrassait une amie.

La deuxième fois, on a dit à François qu’il embrassait des mannequins déguisés en gorilles dans le cadre d’une audition pour le saccadé de Jack Link.

François a qualifié les deux incidents d’agression sexuelle, ajoutant que la référence au « baiser de gorille » était également raciste.

« Je veux tout d’abord m’excuser du fond du cœur de faire partie de ce type de contenu et de ne pas prendre position pour mon peuple », a déclaré François.

Courtney Enlow est un écrivain et éditeur dont le travail a été publié à Vanity Fair, Glamour, Pajiba, SYFY FANGRRLS, Bustle, Huffington Post, io9 et autres. Elle a deux enfants, deux chiens et a besoin de plus de vin, s’il vous plaît.