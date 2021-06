Qu’a fait Armie Hammer ? Allégations de violence psychologique et d’agression sexuelle

Armie Hammer se serait enregistré dans un centre de traitement près d’Orlando, en Floride, après des mois d’allégations d’abus sexuels et émotionnels de la part d’ex-partenaires.

L’acteur a été vu en train de quitter les îles Caïmans où il fait profil bas depuis les allégations.

Des témoins disent que l’ex-femme Elizabeth Chambers et leurs enfants ont fait leurs adieux à l’aéroport, alors que des sources proches de l’ancien couple confirment que Hammer a demandé de l’aide à Chambers à la fin du mois dernier.

La star de « Call Me By Your Name » s’est présentée à l’hôpital le lundi 31 mai et serait traitée pour des problèmes de drogue, d’alcool et de sexe.

Qu’a fait Armie Hammer ?

En janvier 2021, plusieurs femmes se sont rendues sur les réseaux sociaux pour accuser Hammer de violence psychologique, de manipulation et de violence sexuelle.

Des captures d’écran de messages explicites envoyés par l’acteur ont révélé des fantasmes sexuels inquiétants impliquant violence physique et cannibalisme.

Une ancienne partenaire, Paige Lorenze, 22 ans, a affirmé que Hammer, 34 ans, avait gravé son initiale dans son aine pendant les rapports sexuels et avait demandé à plusieurs reprises de lui retirer une côte afin de pouvoir réaliser ses fantasmes cannibales.

En mars, une femme nommée Effie, qui était en grande partie responsable de la circulation des SMS, a organisé une conférence de presse au cours de laquelle elle a accusé Hammer de l’avoir violée violemment en avril 2017.

« Il m’a claqué la tête à plusieurs reprises contre un mur, me contusionnant le visage », a déclaré Effie à travers les larmes. « Il a également commis d’autres actes de violence contre moi auxquels je n’ai pas consenti. Par exemple, il m’a frappé les pieds avec une cravache pour qu’ils me fassent mal à chaque pas que je faisais la semaine suivante. Pendant ces quatre heures, j’ai essayé de m’enfuir, mais il ne m’a pas laissé faire. Je pensais qu’il allait me tuer.

Hammer a nié à plusieurs reprises tout ce qu’il a qualifié de « revendications de conneries ».

Un ami proche de Hammer a célébré l’entrée de l’acteur en traitement en disant: « C’est un signe clair qu’il reprend le contrôle [of] sa vie et sait que cela [is] un pas vers son bien-être général.

Pourtant, jusqu’à présent, rien n’a été fait pour reconnaître les besoins ou le bien-être de ses victimes présumées.

Le programme de traitement de Hammer ne fait rien pour ceux qui l’ont accusé d’abus.

Traiter les « problèmes sexuels » parallèlement à la toxicomanie et à l’alcool minimise la réalité qu’il ne s’agit pas simplement d’un démon personnel, mais plutôt d’années de traumatisme qu’il a infligé aux autres.

«Je dirais qu’il s’agit d’un comportement sexuel« hors de contrôle »et d’un comportement violent», explique Paula Kirsch, une psychothérapeute spécialisée en thérapie sexuelle. Elle nous dit que les problèmes de Hammer démontrent des tendances sociopathiques.

« Je ne considérerais pas son problème comme une » dépendance au sexe « », a déclaré Kirsch. « Je ne souscris pas au modèle de la dépendance en matière de sexe. »

Pendant des mois, les avocats et les représentants de Hammer ont diminué les réclamations de ses victimes présumées.

Le consentement d’Effie à d’autres relations sexuelles avec l’acteur a été utilisé contre elle, son nom de famille et ses messages personnels ont été exposés.

Entrer dans un traitement pour des problèmes de dépendance personnelle sans accepter la responsabilité du traumatisme causé place Hammer, une fois de plus, comme l’auteur de cette histoire, tout en dénigrant les revendications de ses victimes.

Les amis de Hammer disent qu’il est victime d’un traumatisme.

Les proches de Hammer ont souvent fait allusion à des traumatismes non résolus dans le passé de Hammer, aggravés par des années d’abus d’alcool et de drogues.

« Il est accro à la drogue parce qu’il a tellement de traumatismes qu’il ne peut pas faire face à l’immobilité, se faire face ou s’asseoir seul avec sa merde », a déclaré une ex-petite amie.

Un ami proche a critiqué ceux qui pensent que Hammer, qui est le petit-fils du multimillionnaire Armand Hammer, n’a pas eu de « problèmes dans sa jeunesse ».

« Ce n’est pas parce que vous venez d’une éducation où les ressources financières sont abondantes que la vie n’est pas sans problèmes. »

La propre mère de Hammer, tout en abordant les allégations et les secrets de son fils sur les autres hommes de Hammer qui ont été révélés, a déclaré: « Chaque famille a ‘quelque chose’. »

Ces traumatismes passés devraient probablement être traités dans un centre de traitement. Et pour cette seule raison, le passage en cure de désintoxication de Hammer pourrait avoir ses mérites.

Mais, encore une fois, utiliser une vie de « problèmes » et le « quelque chose » de chaque famille comme excuse pour des crimes sexuels présumés fait de Hammer une victime.

Il s’agit d’un homme dont la gratification sexuelle aurait entraîné un traumatisme de longue date pour ses victimes présumées.

Même si son traitement apporte les résultats les plus positifs, ceux qui l’ont accusé de crimes n’obtiendront pas justice, et son traitement n’effacera pas le traumatisme qu’il a infligé.

Effie, qui a inlassablement exprimé son traumatisme dans le but de mettre en lumière l’inconduite présumée de Hammer, a reconnu le manque de confort dans le traitement de Hammer.

« Bien que je sois heureuse qu’Armie reçoive enfin l’aide que je l’ai supplié d’obtenir pendant si longtemps, cela n’enlève pas toute la douleur et la souffrance immenses qu’il m’a causées », a-t-elle déclaré.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre elle sur Twitter pour plus.