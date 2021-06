Qu’a dit Perez Hilton à propos de Britney Spears ? Vidéo d’excuses pour l’avoir intimidée dans le passé

Perez Hilton est devenu un nouvel ajout improbable au mouvement #FreeBritney alors qu’il a tweeté son soutien à Britney Spears dans sa tentative de mettre fin à sa tutelle.

La chroniqueuse de potins a répondu au témoignage explosif de Spears dans lequel elle a révélé des vérités bouleversantes sur sa santé mentale et son manque d’autonomie.

« Parler de manière si éloquente des mauvais traitements qu’elle prétend avoir reçus de son père et de son équipe. Wow. Wow. Wow. #FreeBritney », a écrit Hilton.

Perez Hilton a maintenant présenté ses excuses à Britney Spears.

Après que son tweet original sur le mouvement #FreeBritney ait généré une réaction en ligne, Hilton a clarifié ses commentaires dans une interview tout en s’excusant pour son passé.

Hilton dit maintenant qu’il assume « l’entière responsabilité » de ses commentaires cinglants et de leurs impacts.

« Je sais que je ne me suis pas exprimé aussi bien que j’aurais pu. Je n’ai pas dirigé avec empathie et compassion », a-t-il déclaré. « Je m’excuse absolument et porte une profonde honte et des regrets. »

Il a révélé qu’il avait envoyé une lettre privée à Spears l’année dernière, s’excusant de la façon dont il aurait pu la blesser.

Hilton a également publié des excuses de 20 minutes dans cette vidéo YouTube dans laquelle il critiquait ceux qui lui envoyaient des abus en ligne.

« Je suis désolé pour Britney Spears », a-t-il déclaré. « Je me suis excusé tellement de fois et je continuerai à m’excuser pour ma couverture et mon traitement passés à son égard. »

Pourtant, pour les fans du chanteur, le rôle de Hilton dans le déclin mental de Spears tout au long des années 2000 était un souvenir pas si lointain, car ils lui ont demandé d’assumer la responsabilité de son rôle dans la tutelle.

Comment Perez Hilton a profité de la chute de Britney Spears.

Hilton s’est fait un nom en gribouillant sur des photos de célébrités avec des commentaires cruels sur leur poids, leurs problèmes de dépendance et leur santé mentale.

Il semble impitoyable de condamner le père et l’équipe de Spears pour leur traitement de la star sans reconnaître comment les médias ont mâché la pop star et l’ont crachée dans les bras de conservateurs prêts à poursuivre son exploitation par des moyens alternatifs.

Bien sûr, il existe d’innombrables journalistes, paparazzi et sources anonymes à tenir pour responsables de la façon dont les médias ont ciblé Spears, mais il est difficile d’ignorer la capitalisation de Hilton sur ses problèmes.

Hilton a fait de nombreuses critiques sur les rumeurs de toxicomanie de Spears, son rôle parental et son besoin de soins de santé mentale.

Il a aussi une fois t-shirts fabriqués et vendus avec le visage de Heath Ledger et une légende qui disait « Pourquoi ça ne pourrait pas être Britney? » après la mort de l’acteur d’une overdose de drogue.

Les commentaires passés de Hilton illustrent la culture de la honte et de l’exploitation qui entourait Spears au cours de ses luttes les plus sombres contre la maladie mentale.

Treize ans après la mise en place de sa tutelle, Spears a maintenant exprimé sa crainte de ne pas être crue si elle racontait son histoire.

Pourquoi quelqu’un se sentirait-il autorisé à parler aux médias qui les ont autrefois évités au moment où ils en avaient besoin ?

Hilton avait des mots durs pour les gens qui l’attaquaient maintenant pour son comportement envers Spears dans le passé.

Le changement d’avis de Hilton était une démonstration de compassion improbable de la part de la star normalement critique.

S’adressant aux fans qui sont toujours en colère contre lui dans la vidéo d’excuses ci-dessus, Hilton a déclaré: « Je reçois tellement de haine et d’intimidation de la part de gens qui étaient et sont contrariés par la façon dont je parlais de Britney Spears. Alors mon message à tous de ces gens est f ** k you. »

« Cela ne tient tout simplement pas compte », a-t-il poursuivi, « que vous allez intimider quelqu’un pour avoir intimidé quelqu’un dans le passé. En quoi cela vous rend-il meilleur que ce que j’ai fait? Ce n’est pas le cas. Heureusement, je comprends pleinement comment répréhensible, j’étais de retour à l’époque. Je peux le voir. Je peux le reconnaître. Et j’emporte avec moi une profonde honte et un profond regret. «

Le cas de Spears illustre le besoin de sympathie et d’empathie entre les médias et les célébrités.

Pendant des années, l’accumulation des médias signifiait que Spears était réduite au silence et maintenant, alors que son histoire fait à nouveau la une des journaux, la responsabilité est nécessaire pour garantir que la pop star obtienne la justice qu’elle mérite.

Même Hilton, peut-être l’une des critiques les plus sévères de Spears, a avoué et reconnu son besoin de respect et d’attention.

« Je pense qu’elle a juste besoin d’amour », a-t-il déclaré, « Parce que je ne peux pas imaginer la trahison, la tristesse et le vide qu’elle doit ressentir en croyant, en sachant et en expérimentant ce manque total de non-soutien. »

