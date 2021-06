Qu’a dit Naya Rivera lors d’un appel FaceTime à son père avant de se noyer ?

Le père de Naya Rivera, George Rivera, s’est présenté pour partager les détails de son dernier appel FaceTime avec sa fille, qui a eu lieu juste avant sa noyade tragique.

Le 8 juillet 2020, l’actrice de « Glee » Naya Rivera est décédée dans un accident de bateau en Californie alors qu’elle était sur un lac avec son fils Josey, aujourd’hui âgé de 5 ans.

Près d’un an plus tard, le père de Rivera a révélé que Naya l’avait appelé avant sa mort, lui demandant des conseils sur la navigation de plaisance.

Qu’est-ce que Naya Rivera et son père se sont dit lors de leur appel FaceTime juste avant sa mort ?

Rivera a déclaré: « Elle me faisait toujours rebondir des trucs … Et elle voulait aller nager avec Josey au milieu du lac. »

Rivera dit qu’il a fortement exhorté sa fille à ne pas nager au milieu du lac parce que le bateau qu’elle avait loué ne pouvait pas être ancré.

« Je pouvais voir que le vent soufflait et que mon estomac se serrait », se souvient Rivera. « Je n’arrêtais pas de lui dire : ‘Ne sors pas du bateau ! Ne sors pas du bateau ! Il dérivera quand tu seras dans l’eau.' »

Quelques minutes plus tard, l’appel a été interrompu. Rivera a déclaré qu’il « avait ce mauvais pressentiment qui me tuait ».

Il a poursuivi: « C’était juste déchirant. »

Quelques heures seulement après cet appel, le fils de Rivera, Josey, a été découvert seul sur le bateau loué par Naya. Le corps de Rivera a été retrouvé cinq jours plus tard, dans une zone reculée du lac par des plongeurs sauveteurs du comté de Ventura.

La plupart des membres de la famille de Rivera étaient sur les lieux lors de la perquisition. La recherche était rigoureuse et a laissé tout le monde espérer autre chose que le résultat qui s’est produit.

« C’est encore à peu près un gros flou de douleur presque un an plus tard », a déclaré son père. « Les choses deviennent un peu plus claires, mais je ne sais pas si je trouverai un jour la fermeture de cela. Elle me manque tous les jours. »

Le médecin légiste du comté de Ventura a découvert que Rivera s’était noyé après avoir tenté de ramener Josey sur le bateau après avoir nagé.

Malheureusement, la mort de Naya a laissé Josey sans mère, mais il ne manque pas d’amour.

Le père de Josey, Ryan Dorsey, a déclaré qu’il resterait discret pendant qu’il donnerait la priorité à son fils. Dorsey a travaillé sur son émission « Big Sky » entre-temps.

Des sources disent que cela a été agréable pour lui de s’occuper au cours de la dernière année. Le reste de la famille de Rivera s’est également occupé de Josey, à savoir sa sœur Nickayla.

Dorsey partage souvent des photos de son fils et Rivera sur Instagram en mémoire.

En avril, le casting de « Glee » a rendu hommage au personnage de Naya, Santana Lopez, aux GLAAD Media Awards pour son impact sur la communauté LGBTQ+.

Demi Lovato, qui a joué la petite amie de Santana dans la série, a réfléchi au rôle de Naya, en disant: « Le personnage joué par Naya, Santana Lopez, était révolutionnaire pour les filles queer fermées comme je l’étais à l’époque. Et son ambition et ses réalisations inspirent les femmes latines partout le monde. »

« C’est le pouvoir d’une émission comme Glee », a-t-elle ajouté.

Kat Mackay est un écrivain qui couvre le divertissement et les bonnes nouvelles