Mike Richards – le nouvel animateur de « Jeopardy ! sexiste, antipassé sémitique, fatphobe et peut-être raciste.

Après l’annonce la semaine dernière que Richard serait le nouvel animateur autoproclamé de l’émission à succès, beaucoup sont choqués d’apprendre son passé controversé.

Qu’a dit Mike Richards ? Détails des commentaires offensants de l’hôte de « Jeopardy ».

Richards n’a laissé personne de côté dans ses prétendus commentaires et actions ciblant les femmes, les personnes handicapées et les Juifs.

Richards est accusé de sexisme dans « The Price Is Right ».

En 2010, Shane Stirling et Brandi Sherwood Cochran – qui ont travaillé sur « The Price Is Right » avec Richards – ont nommé le producteur exécutif de l’époque dans le cadre de poursuites judiciaires.

Les femmes réclament. elles ont été victimes de discrimination pendant leur grossesse. Cochran, un mannequin pour la série, a déclaré qu’elle avait essayé de retarder la naissance d’un enfant après avoir vu des producteurs harceler deux des mannequins qui étaient tombées enceintes et en licencier un autre.

Une fois qu’elle a parlé de sa grossesse à Richards, il aurait dit : « Des jumeaux ? Êtes-vous sérieux? … T’es sérieux? » Plus tard, il aurait laissé entendre que s’il avait su qu’elle était enceinte plus tôt, il l’aurait simplement licenciée.

Elle a affirmé que Richards avait insisté pour que les femmes de l’émission portent des jupes courtes.

« Richards a décidé que les jupes des mannequins devraient être plus courtes et a dit qu’il aimait que les mannequins aient l’air de sortir avec un rendez-vous », a-t-elle déclaré. « À sa suggestion, les mannequins portaient plus fréquemment des bikinis dans la série. »

Après avoir perdu l’un des jumeaux et pris du temps pour s’occuper de son autre bébé prématuré, Cochran dit que son contrat a été résilié.

Cochran a remporté le procès pour 8,5 millions de dollars – une décision qui a été annulée en raison d’une technicité juridique et réglée en privé.

Richards a fait de nombreux commentaires sexistes sur son podcast « The Randumb Show ».

Mais l’histoire de Richards ne s’arrête pas là. Sur Le spectacle aléatoire, qui s’est déroulé de 2013 à 2017, il a fait de nombreux commentaires horribles sur une multitude de personnes.

Dans un épisode de l’émission, Richards parle de sa co-animatrice et ancienne assistante, Beth Triffon, de son travail de mannequin au CES. Richards la surnomme une « booth ho », une « booth slut » et une « boothstitute ».

Dans un autre épisode avec Triffon, Richards commente une photo d’elle et de ses amis, affirmant qu’ils avaient l’air « vraiment grincheux et en surpoids » sur la photo. « Ils ont tous l’air terribles sur la photo … ils ont l’air gros et pas bien sur la photo. »

« C’est tellement drôle parce que personne n’est en surpoids », a-t-elle répondu, ce qui a amené Richards à continuer de donner son opinion sur leur apparence.

Richards aurait fait des commentaires capacitistes et antisémites.

Richards aurait également « utilisé le mot péjoratif pour les petites personnes et un terme péjoratif pour les handicapés mentaux » à différents moments.

Dans un autre épisode où le sujet des gros nez a été abordé, Richards a déclaré: «Ixnay on the ose-nay. Elle n’est pas une ew-Jay. Mais attendez, il y a plus.

Lorsque Triffon, toujours co-animateur, avait des problèmes d’appartement et en a parlé sur le podcast, il a déclaré «Est-ce que Beth vit, comme, en Haïti? Ça ne sonne pas comme ça ? Comme, l’odeur d’urine, la femme dans le muumuu, les chats errants.

Lorsque Triffon a mentionné qu’elle avait donné un dollar à une femme sans-abri, Richards a déclaré : « C’est le bruit de l’Amérique qui descend aux toilettes », et a fait valoir qu’elle se retournerait et achèterait de la drogue avec l’argent.

Richards dit qu’il préfère les hôtes blancs et masculins.

Parmi la liste des choses horribles que Richards a dites, il a fait l’éloge de l’idée d' »hôtes blancs maigres ».

Lorsque l’animateur de « Survivor » Jeff Probst est passé à la télévision de jour et a animé son propre talk-show, Richards a introduit la race, ce qui implique que cela a été pris en compte dans son succès.

« Jeff Probst avait un talk-show de jour, que j’encourageais parce que j’aime, vous savez, l’hôte blanc moyen », a-t-il déclaré, « Je l’encourage à réussir parce que j’ai l’impression que grâce à son succès, je pourrais hébergement réussi.

En parlant de l’animateur d’American Idol Ryan Seacrest, il a déclaré : « Je pense qu’il a en fait fait du monde un endroit plus sûr pour ce que j’aime appeler l’hôte blanc maigre, comme George [Gray] et moi. »

Et alors, Richards ? Vous ne pouvez pas vous sentir responsabilisé en voyant réussir un non-blanc ou un non-homme ?

La liste des transgressions de Mike Richards s’allonge encore et encore, et les gens sont en colère que Richards soit celui qui remplace l’héritage d’Alex Trebek.

Mike Richards s’est excusé pour ses commentaires offensants.

À la sortie de la nouvelle, Richards a envoyé une déclaration au personnel de l’émission pour tout aborder et affirmer qu’elle ne « reflétait pas la réalité » de qui il est.

Espérons que tous les contrecoups et le passé de refonte de Richards suffiront à amener Sony à reconsidérer le rôle et à le remplacer par quelqu’un d’autre qui mérite le rôle.

L’héritage d’Alex Trebek mérite mieux que cela.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique.