Qu’a dit Michael Jackson à Britney Spears avant sa mort ? Avertissement allégué sur l’industrie de la musique

Michael Jackson aurait mis en garde Britney Spears contre la toxicité de l’industrie de la musique quelques semaines seulement avant sa mort en 2009.

Les parallèles entre les deux anciens enfants stars sont sans fin, leurs batailles pour la garde de leurs enfants, l’examen minutieux des médias, l’exploitation de l’industrie, etc.

Et il semble que Jackson ait également vu les similitudes, aurait émis un avertissement étrange à son collègue légende de la pop pour qu’il se retire de l’industrie dès que possible.

Qu’est-ce que Michael Jackson aurait dit à Britney Spears quelques semaines avant sa mort ?

Selon une source proche de Spears, Jackson a appelé le chanteur peu de temps avant sa mort le 25 juin.

« Michael lui a dit : ‘Ne finis pas comme moi.’ Son avertissement était étrange, comme s’il essayait de dire à Britney qu’il allait mourir », affirme l’ami.

Jackson et Spears seraient restés proches après avoir joué ensemble au Madison Square Garden en 2001.

« Je pense que l’avertissement de Michael a envoyé des frissons dans le dos de Britney. Il a été catégorique en l’avertissant qu’elle devrait quitter le show-business afin de maintenir sa santé mentale », a ajouté la source.

Au moment où Jackson a appelé avec son avertissement, Spears était déjà sous sa tutelle, qui continue à ce jour.

Jackson était vraisemblablement au courant des problèmes de santé mentale bien documentés de Spears et, sachant ce que nous savons maintenant, préfigurait peut-être la perte croissante d’autonomie du chanteur sous la tutelle.

Michael Jackson et Britney Spears ont tous deux été exploités par l’industrie musicale.

Les similitudes entre les carrières de Spears et de Jackson brossent un tableau déchirant du lien entre les stars et expliquent peut-être pourquoi Jackson aurait mis en garde Spears.

Au moment de sa mort, Jackson se préparait pour sa tournée de retour « This Is It ».

Il a été théorisé que son programme de répétitions exténuant et le stress de la tournée ont contribué à sa mort soudaine.

La famille Jackson a même intenté un procès pour mort injustifiée contre les promoteurs de sa dernière tournée en 2013, qu’ils ont ensuite perdu.

Spears a révélé une expérience similaire lors d’un témoignage devant le tribunal au sujet de sa tutelle, affirmant qu’elle avait été forcée d’effectuer une tournée de 31 dates en 2018 après que sa direction l’ait menacée de la poursuivre si elle ne se conformait pas.

C’est peut-être exactement ce que Jackson craignait qu’il arrive à Spears.

La source affirme que Jackson a adressé cette même préoccupation à Spears lors de son appel.

« Il pensait qu’elle devrait prendre sa retraite après la tournée » Circus « afin qu’elle puisse se concentrer sur les choses qui importaient – ses fils et sa famille », ont-ils déclaré. « Britney a dû prendre à cœur les paroles de Michael car elle lui a promis qu’elle prendrait au moins une longue pause après la fin de la tournée. »

Les membres de l’équipe de Jackson ont également travaillé avec Spears.

Spears risque d’être exploité par des membres de la propre équipe de Jackson.

Son directeur commercial actuel, Michael Kane, a subi des pressions pour qu’il aborde son rôle dans la mort de Jackson.

Les e-mails de Kane avant la mort de Jackson le montrent encourageant les autres à faire pression sur Jackson pour qu’il répète la tournée.

En 2020, Kane a été embauché par le père de Spears, Jamie, pour, prétendument, garder « un contrôle fonctionnel total » sur la succession du chanteur.

De même, ceux qui travaillaient sur le domaine Jackson après sa mort ont également eu un intérêt dans la tutelle de Spears.

En 2009, un an après que l’avocate Jeryl Cohen a aidé Jamie Spears à devenir le conservateur de sa fille, elle s’est impliquée dans la succession de Jackson.

Cohen a aidé deux co-exécuteurs testamentaires de Jackson à demander un paiement estimé à des millions malgré les objections de la famille Jackson.

La succession de Jackson a conclu des affaires de marchandises lucratives après sa mort, auxquelles sa famille se serait opposée.

L’exploitation de Jackson et Spears crée une image sombre de la vie des deux stars.

Bien que Jackson ait essayé d’avertir Spears, les stars ne pouvaient pas s’entraider pour échapper à la cruelle industrie de la musique avant qu’il ne soit trop tard.

