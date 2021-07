Qu’a dit Michael Che à propos de Simone Biles ? Le comédien efface la ‘blague’ de Larry Nassar d’Instagram

Michael Che de SNL reçoit des réactions négatives à cause des « blagues » cruelles qu’il a partagées à propos de l’olympienne Simone Biles.

Che a effacé son Instagram de toutes ses photos à la suite de ses publications insensibles sur Biles, mais pas avant que les utilisateurs des médias sociaux n’aient mis la main sur ses histoires, suscitant l’indignation en ligne.

Ses commentaires interviennent quelques jours seulement après que Biles, quadruple médaillé d’or, se soit retiré des Jeux olympiques en raison de problèmes de santé mentale.

Qu’a dit Michael Che à propos de Simone Biles ?

Che a dit: « Mec, je veux me moquer de Simone Biles », dans une histoire maintenant supprimée. Il a poursuivi avec «J’ai eu comme 3 minutes de blagues sur Simone Biles dans ma tête. Je vais à la cave ce soir pour les dire dans un micro. Comme disent les gamins abrutis, je choisis la violence.

Michael Che a partagé des « blagues » sur l’agresseur sexuel de Simone Biles, Larry Nassar.

À la suite de ses commentaires, Che a également partagé des blagues d’autres utilisateurs d’Instagram et les a notés.

« Larry Nassar comprend Simone Biles mieux que quiconque. Lui aussi a dû arrêter de faire ce qu’il aimait au sommet de sa carrière en raison de la pression croissante », a écrit un abonné.

Les Jeux de Tokyo étaient les premiers Jeux olympiques depuis que Biles a révélé pour la première fois son histoire d’abus aux mains du médecin américain de gymnastique, Larry Nassar.

La gymnaste championne a également déclaré que sa décision d’aller aux Jeux olympiques était née du désir de représenter ses camarades survivants des abus de Nassar.

En réponse au commentaire dégoûtant, le Che a écrit : « Bon sang, c’est dur. absolument insipide. 9/10.

Michael Che a répondu à une blague sur la course de Simone Biles.

Un autre utilisateur a écrit : « Qui a dit que le noir ne craque pas ? », auquel Che a répondu : « C’est une bonne blague. Économique. Référentiel. Équilibré. Bon travail. 8/10.

Le Che n’est pas étranger aux prétendues blagues controversées et a récemment été accusé d’antisémitisme après avoir fait des commentaires sur Israël. Ses commentaires sur l’un des athlètes américains préférés et les plus talentueux ont, sans surprise, touché une corde sensible.

Inutile de dire que de nombreux partisans de Biles se sont précipités pour sa défense sur les réseaux sociaux en réponse aux messages inutiles et, franchement, peu amusants du Che.

Michael Che prétend qu’il a été « piraté ».

Alors que l’indignation s’ensuivait en ligne, Che avait une explication moins que crédible pour ses histoires controversées sur Instagram.

« maaannnn, je me suis fait pirater aujourd’hui. Je ne peux pas croire qu’ils m’ont eu. vous savez que je ne fais que des blagues sur les blancs et les flics. tout va bien maintenant, j’ai changé mon mot de passe et tout..de toute façon, tu vas entendre parler de dababy tho..? c’est fou..iight. vous voir à l’église. Je vais y arriver tôt », a-t-il écrit, faisant référence aux commentaires homophobes faits par le rappeur DaBaby cette semaine.

Peu de temps après, Che a supprimé toutes ses histoires sur Biles et le piratage présumé et a effacé l’intégralité de son profil Instagram de toutes les images.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.