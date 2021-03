Qu’a dit Meyers Leonard? Son propos antisémite expliqué

Dans une vidéo qui a fait surface le mardi 9 mars, le centre de Miami Heat Meyers Leonard a été entendu dire une insulte antisémite lors de la diffusion en direct à des milliers de téléspectateurs.

Le joueur de plus de 7 pieds de haut de 29 ans jouait au populaire jeu vidéo Call of Duty: Warzone tout en diffusant en direct sur Twitch, une plate-forme populaire parmi les passionnés de jeux vidéo qui se connectent pour regarder leurs streamers préférés jouer à leurs jeux préférés.

À la suite des réactions négatives qu’il a reçues, Leonard a présenté des excuses, affirmant qu’il n’était pas au courant des mots histoire et signification,

Qu’a dit Meyers Leonard?

L’insulte antisémite est intervenue entre deux blasphèmes envers un joueur adverse dans le jeu vidéo.

Lors de sa diffusion en direct, Leonard pourrait être entendu dire, « F —— lâches, ne f —— tirez sur moi que vous f —— k — b —-. »

Suite à la sortie de la vidéo, Leonard a présenté des excuses publiques pour ses commentaires sur Instagram.

« Je suis profondément désolé d’avoir utilisé une insulte antisémite lors d’une diffusion en direct hier », a déclaré Leonard. «Même si je ne savais pas ce que le mot signifiait à l’époque, mon ignorance de son histoire et de son caractère offensant pour la communauté juive n’est absolument pas une excuse et j’avais tout simplement tort.

«Je suis maintenant plus conscient de sa signification et je m’engage à rechercher correctement des personnes qui peuvent m’aider à m’éduquer sur ce type de haine et comment nous pouvons la combattre.

« Je reconnais et je reconnais mon erreur et il n’y a pas moyen de fuir quelque chose comme ça qui est si blessant pour quelqu’un d’autre. Ce n’est pas une représentation correcte de qui je suis et je tiens à m’excuser auprès des Arisons, mes coéquipiers, entraîneurs, front office, et tout le monde associé à l’organisation Miami Heat, à ma famille, à nos fidèles fans et à d’autres membres de la communauté juive que j’ai blessés.

« Je promets de faire mieux et je sais que mes actions futures seront plus puissantes que mon utilisation de ce mot. »

Les commentaires sur le message ont été désactivés.

L’organisation Miami Heat a publié une déclaration en réponse, indiquant que Leonard est suspendu de l’équipe « indéfiniment » pendant que la NBA mène une enquête sur la question.

«Le Miami Heat condamne avec véhémence l’utilisation de toute forme de discours de haine. Les mots utilisés par Meyers Leonard étaient faux et nous ne tolérerons aucun langage haineux de la part de quiconque est associé à notre franchise. L’entendre d’un joueur de Miami Heat est particulièrement décevant et blessant pour tous ceux qui travaillent ici, ainsi que pour les plus grandes communautés du sud de la Floride, de Miami Heat et de la NBA.

S’exprimant au nom de la NBA, le porte-parole Mike Bass a déclaré: «Nous venons de prendre connaissance de la vidéo et sommes en train de collecter plus d’informations. La NBA condamne sans équivoque toutes les formes de discours de haine. »

Le receveur des New England Patriots, Julian Edelman, qui est juif, a publié une lettre ouverte à Leonard sur Twitter, invitant le joueur de la NBA à le rejoindre pour le dîner de Shabbat à Miami.

«J’ai l’impression que vous n’avez pas utilisé ce mot par haine, plus par ignorance», a écrit Edelman. « Très probablement, vous n’essayiez pas de blesser qui que ce soit ou même de profiler les Juifs dans votre commentaire. C’est ce qui le rend si destructeur. Quand quelqu’un a l’intention d’être haineux, il rencontre généralement une grande résistance. L’ignorance occasionnelle est plus difficile à combattre et a plus portée, en particulier lorsque vous exercez une grande influence. La haine est comme un virus. Même accidentellement, elle peut se propager rapidement. «

« Je suis assez souvent à Miami. Faisons un dîner de Shabbat avec des amis », a conclu la star de la NFL. « Je vais vous montrer un moment amusant. »

Le joueur de 34 ans a combattu des commentaires antisémites comme ceux-ci dans le passé. L’année dernière, il a invité le receveur des Eagles de Philadelphie, DeSean Jackson, à le rejoindre pour une visite du United States Holocaust Museum à Washington, DC, après que Jackson eut partagé des publications antisémites sur les réseaux sociaux.

Leonard a fait la une des journaux il y a quelques mois à peine lorsqu’il était le seul joueur de Miami Heat à rester debout pendant le chant de l’hymne national alors que ses coéquipiers et entraîneurs se mettaient tous à genoux en signe de protestation silencieuse au nom du mouvement Black Lives Matter.

À l’époque, il a déclaré que c’était par respect pour les membres de sa famille qui étaient dans l’armée, tout en partageant son espoir de jouer un rôle plus important dans la résolution des problèmes sociaux.

«Je sais vraiment que je continuerai à avoir un impact avec ma plate-forme, ma voix et mes ressources», a-t-il déclaré. «Je n’ai pas honte de dire qu’Elle et moi, ma femme, nous avons fait un don de 100 000 € à la ville de Miami, à Liberty City et à Overtown, parce qu’ils ont été critiqués par la suppression des électeurs et le COVID. Et je me suis immédiatement senti connecté à cette ville, et c’était quelque chose que nous pensions pouvoir faire pour aider un endroit qui en avait clairement besoin.

Que se passe-t-il maintenant?

Selon la constitution et les statuts de la NBA, une déclaration de ce type pourrait entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 €, avec une suspension également autorisée.

Bien que Leonard ait le droit de faire appel de toute sanction, il semble peu probable qu’il le fasse, car il a déjà présenté des excuses reconnaissant ses déclarations.

Bien que le joueur de Miami Heat n’ait peut-être pas vraiment conscience de la signification du mot, l’ignorance n’est pas une excuse pour proférer des insultes haineuses contre un groupe.

L’ignorance engendre la haine, après tout, et c’est quelque chose dont aucun de nous n’a plus besoin de nos jours.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.