Qu’a dit Joe Rogan à propos de YouTuber Trisha Paytas?

Trisha Paytas a applaudi Joe Rogan après avoir fait une série de commentaires sur le modèle YouTuber et OnlyFans dans un épisode récent de son podcast.

Qu’a dit Joe Rogan à propos de la mannequin YouTuber et OnlyFans Trisha Payton sur son podcast?

En parlant avec le comédien Ali Macofsky sur «The Joe Rogan Experience», Rogan parlait des créateurs de contenu OnlyFans lorsque son invité a attiré son attention sur Paytas.

Macofsky a mentionné Paytas comme une créatrice d’OnlyFans à laquelle elle s’est abonnée, se référant d’abord à Paytas comme un « détective Internet », un terme qu’elle a ensuite corrigé en « paresse Internet » après avoir expliqué le sens de « détective ».

Rogan a demandé à voir une photo de Paytas, qui a récemment confirmé qu’ils n’étaient pas binaires et préfèrent les pronoms, en disant: « Cliquez sur celle d’elle en bikini, voyons comment elle aurait l’air nue … »

Rogan a ensuite ajouté: « Ouais, tu peux garder ça. »

Pourquoi Trisha Paytas qualifie-t-elle Joe Rogan de misogyne?

Des commentaires comme ceux qu’il a faits à propos de Paytas sont apparus comme un modèle tout au long de la carrière de Rogan.

Souvent loué par les jeunes hommes blancs pour sa vision des sujets problématiques, Rogan a développé un culte de personnes qui négligent (ou parfois embrassent) ses moments les plus controversés.

Paytas a jeté un nouvel éclairage sur les tendances misogynes de Rogan en attirant l’attention sur son objectivation de leur corps.

Refusant de prendre ses propos offensants allongés, Paytas a partagé une vidéo sur YouTube intitulée «Cher Joe Rogan…»

«À cause d’hommes de 50 ans comme vous qui doivent me dire à quel point je suis dégoûtant et répugnant, j’ai ce que vous pouvez appeler une faible insécurité», ont-ils dit.

Paytas a souligné que personne n’a forcé Rogan, ni personne d’autre, à regarder leurs OnlyFans.

Paytas poursuit en soulignant la manière inutile dont Rogan a simultanément exigé de voir le corps de Paytas, puis insulté et objectivé leur apparence, même si leur contenu ne lui était jamais destiné en premier lieu.

Paytas, qui prétend avoir gagné 1 million de dollars sur OnlyFans l’année dernière, a également ajouté que Rogan n’avait «aucun intellect du tout» et lui a précisé que «toutes les femmes ne sont pas ici pour faire plaisir à vos yeux.»

Rogan a une longue histoire de commentaires que les gens considèrent comme misogynes, transphobes et racistes.

Paytas n’est pas la première personne à s’opposer à Rogan pour ce qu’il considère comme des opinions offensantes.

L’année dernière, des images de Rogan ont refait surface en riant et en applaudissant tout en écoutant un ami se vanter grotesquement de contraindre des femmes à lui faire des actes sexuels.

En 2013, Rogan a qualifié la star des arts martiaux mixtes transgenres Fallon Fox de «f *** ng man», ainsi que d’utiliser une autre insulte transphobe.

La même année, il a comparé un quartier noir à «La planète des singes», et il a utilisé le n-mot sans hésitation à plusieurs reprises.

Rogan a également invité des invités comme le fondateur d’extrême droite de Proud Boys, Gavin McInnes, à son émission pour leur donner une plate-forme, mais interviewe rarement des femmes. Et quand il le fait, il en parle fréquemment et insulte leurs intérêts, comme il l’a fait avec Miley Cyrus.

Et par conséquent, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux soutiennent Paytas pour ce qu’ils considèrent comme cet appel depuis longtemps.

Les opinions controversées de Rogan sont loin d’être innocentes, des opinions privées qui tournent du côté de l’incorrection politique.

Avec une plate-forme aussi grande que la sienne, son objectivation de quelqu’un comme Paytas n’est pas seulement l’opinion d’un homme sur une autre personne. Il facilite et permet à son large public, majoritairement masculin, de faire de même avec toutes les femmes de leur vie.

Rogan est une figure presque divine pour de nombreux hommes qui ont le pouvoir de changer le visage de la société raciste, sexiste et anti-LGBTQ, mais qui choisissent de ne pas le faire parce que les médias auxquels ils prêtent attention ne les encouragent pas à le faire.

Il a été appelé à plusieurs reprises dans le passé et choisit constamment de continuer à diminuer les expériences des femmes, des Noirs et de quasiment tous ceux qui prennent position contre lui.

Ce n’est pas une question de culture d’annulation, un concept contre lequel Rogan fait rage, mais un débat sur l’ignorance volontaire.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et le divertissement. Suivre elle sur Twitter pour plus.