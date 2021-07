Qu’a dit JK Rowling sur les personnes transgenres ? Histoire des commentaires anti-trans

JK Rowling riposte après avoir reçu des menaces de mort en ligne. L’auteur de « Harry Potter » a affirmé que les abus provenaient de militants trans alors qu’elle poursuivait ses critiques du mouvement pour les droits des trans.

Dans le tweet récent, elle partage une capture d’écran de quelqu’un qui a écrit: « Je vous souhaite une très belle bombe à pipe dans la boîte aux lettres. »

L’auteur a été implacable dans ses critiques de l’activisme trans ces dernières années, ce qui lui a valu beaucoup de haine en ligne, ce qui l’a amenée à être accusée de transphobie.

Qu’a dit JK Rowling sur les personnes transgenres ?

Les commentaires passés de Rowling, largement qualifiés de transphobes, ont été vivement critiqués par d’anciens fans et militants.

Voici un aperçu de l’historique des commentaires anti-trans de Rowling.

En 2019, JK Rowling a défendu un chercheur anti-trans.

En décembre 2019, Rowling a reçu un contrecoup après avoir tweeté son soutien à Maya Forstater, une chercheuse britannique qui a perdu son emploi après avoir fait ce qu’elle a appelé des « points de vue critiques sur le genre » sur les personnes trans.

Forstater a perdu un procès pour discrimination contre son ancien employeur, un tribunal l’accusant d’avoir des opinions anti-trans.

« C’est aussi un léger signe de la main que de suggérer que la revendicatrice ne croit tout simplement pas que les femmes trans sont des femmes », a déclaré le tribunal. « Elle croit positivement qu’ils sont des hommes et le dira quand elle le voudra. »

Rowling s’est adressée à Twitter après la décision pour exprimer son soutien à Forstater et a condamné la décision.

En 2020, Rowling a réfuté l’idée que « le sexe n’est pas réel ».

Le 6 juin 2020, Rowling a partagé un article d’opinion sur « les personnes qui ont leurs règles » sur Twitter, semblant contester le terme non sexiste et laissant entendre que l’article aurait dû utiliser le mot « femmes » à la place.

« Les personnes qui ont leurs règles. » Je suis sûr qu’il y avait un mot pour ces gens. Quelqu’un m’aide. Wumben ? Wimpund ? Woomud ? » elle a écrit.

Bien sûr, l’utilisation du mot « personnes » vise à intégrer les hommes trans et les personnes non binaires qui ont leurs règles.

Au fur et à mesure que le contrecoup s’ensuivit, Rowling a doublé sur ses déclarations, rejetant l’idée que le sexe est une construction sociale.

« Si le sexe n’est pas réel, il n’y a pas d’attirance pour le même sexe. Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue des femmes dans le monde est effacée. Je connais et j’aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe enlève à beaucoup la capacité de discuter de leur vie de manière significative. Ce n’est pas de la haine de dire la vérité », a-t-elle tweeté.

Rowling a ensuite déclaré qu’elle était « inquiete » de l’activisme trans.

Rowling a poursuivi ses commentaires controversés dans un long article de blog le 10 juin, qu’elle a promu en tweetant le lien avec la légende « TERF wars ».

TERF est un acronyme qui signifie féministe radicale trans-exclusionniste.

Dans le blog, Rowling a de nouveau montré son soutien à Forstater et a ensuite décrit « cinq raisons de s’inquiéter du nouvel activisme trans », exprimant ses inquiétudes quant à la perte des « espaces unisexes ».

Les membres du casting de « Harry Potter » ont répondu en critiquant les commentaires anti-trans de Rowling.

Alors que les fans et les critiques ont réagi avec indignation en ligne, plusieurs membres du casting de « Harry Potter » ont pris leurs distances avec l’auteur.

Daniel Radcliffe a publié une déclaration via le Trevor Project écrivant : « À toutes les personnes qui estiment maintenant que leur expérience des livres a été ternie ou diminuée. Je suis profondément désolé pour la douleur que ces commentaires vous ont causée.

Emma Watson, qui a joué Hermione Grainger dans la série de films, a également apporté son soutien à la communauté transgenre.

« Les personnes trans sont ce qu’elles prétendent être et méritent de vivre leur vie sans être constamment interrogées ou sans qu’on leur dise qu’elles ne sont pas ce qu’elles prétendent être », a écrit Watson sur Twitter. « Je veux que mes abonnés trans sachent que moi et tant d’autres personnes dans le monde vous voient, vous respectent et vous aiment pour qui vous êtes. »

Rowling a continué de condamner l’activisme trans.

En juillet 2020, Rowling a fait une autre larme sur Twitter à propos des bloqueurs de puberté, des hormones sexuelles croisées et des détransitionnaires.

Au cours d’un fil de 11 tweets, elle a comparé les soutiens pour la transition des personnes vers la «thérapie de conversion» et a déploré les «risques pour la santé des hormones sexuelles croisées».

Le livre de Rowling, « Troubled Blood », a rapidement été qualifié de transphobe.

En septembre 2020, la sortie du livre de Rowling, « Troubled Blood », a alimenté ce contrecoup, car il a été critiqué par des auteurs trans et non binaires pour sa représentation d’un méchant travesti.

Le livre parle d’un tueur en série qui s’attaque aux femmes en s’habillant avec des vêtements féminins, ce qui, selon certains, visait à cibler la communauté trans.

Pour ses détracteurs, Rowling semblait jouer sur la fausse représentation des femmes trans comme des hommes vêtus de vêtements pour femmes attendant de profiter des autres femmes.

Le livre ne mentionne pas explicitement le terme « transgenre » ou l’un des langages associés, et le tueur est dépeint comme un homme cisgenre.

En 2021, Stephen King a déclaré que Rowling l’avait bloqué après avoir critiqué ses opinions anti-trans.

L’auteur Stephen King a affirmé que Rowling l’avait bloqué après l’avoir critiquée dans un tweet l’année précédente.

Il avait tweeté qu’il pensait que son collègue auteur avait « tort à propos des femmes trans ».

« Quelqu’un m’a tweeté : ‘Pensez-vous que les femmes trans sont des femmes ?’ et j’ai dit, ‘Oui, je le fais.’ Et c’est pour cela qu’elle s’est mise en colère, à mon avis », a déclaré King dans une interview sur le blocage présumé.

Maintenant, Rowling a partagé les menaces de mort qu’elle a reçues pour avoir fait ces commentaires anti-trans.

En juillet 2021, Rowling a partagé la menace de mort qu’elle avait reçue et a accusé des « activistes trans » de faire des commentaires similaires.

Lorsqu’on lui a demandé si le commentaire haineux était en réponse à son point de vue sur la communauté trans, Rowling a écrit :

« Oui, mais maintenant, des centaines de militants trans ont menacé de me battre, violer, assassiner et me bombarder, j’ai réalisé que ce mouvement ne présente aucun risque pour les femmes. »

