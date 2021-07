Qu’a dit Hunter Echo à propos de millie bobby brown stranger things ?

Le 12 juin 2021, l’administrateur anonyme derrière un compte Instagram appelé exposinghunterecho a commencé à publier des images, des vidéos et des captures d’écran exposant la relation douteuse entre le modèle et TikToker Hunter Echo et la star de « Stranger Things » Millie Bobby Brown.

Lorsque les deux ont commencé une relation, Echo, de son vrai nom Hunter Ecimovic, affirme avoir impliqué au moins une activité sexuelle, l’actrice avait 16 ans et il en avait 20. Elle a maintenant 17 ans et lui 21.

Le premier message sur le compte est sous-titré: « Millie avait 16 ans et il en avait 20 et il l’a soignée @hunter_echo, tu vas tomber. »

Echo a rapidement été mis en ligne sur Instagram, tentant apparemment d’écarter le scandale du brassage, mais en réalité, les choses qu’il a dites ont soulevé encore plus de questions, notamment pourquoi il « a admis » l’avoir soignée.

Qu’a dit Hunter Echo à propos de Millie Bobby Brown ?

Au cours d’environ 10 minutes, Echo est allé en direct sur Instagram, tentant de se défendre alors que plusieurs déclarations incendiaires sur sa relation avec Millie Bobby Brown, y compris des références explicites à une activité sexuelle entre eux.

Echo a déclaré que tout ce qui s’était passé entre lui et Millie Bobby Brown était « tout à fait légal ».

Répondant à quelqu’un qui lui a dit de « continuer à creuser ta tombe », Echo a déclaré: « Comme je l’ai dit les gars, je ne creuse pas de tombe parce que tout ce que j’ai fait était tout à fait légal et approuvé par tous ceux avec qui j’étais. »

Alors que l’âge fédéral du consentement est de 18 ans, les États individuels ne sont pas tenus de s’y conformer.

En Californie, où vit Hunter Echo, l’âge du consentement est de 18 ans, ce qui signifie qu’une relation sexuelle entre lui et Millie Bobby Brown serait considérée comme un délit ou un crime là-bas, selon les détails. Il convient également de noter que la Californie n’a pas de loi Roméo et Juliette empêchant les poursuites lorsque « les deux parties sont très proches l’une de l’autre ».

Cependant, Millie Bobby Brown vit à Atlanta, en Géorgie, où l’âge du consentement est de 16 ans.

Echo a révélé qu’il avait vécu avec Brown et sa famille là-bas pendant huit mois, affirmant que ses parents savaient tout sur leur relation – ce qui ne l’améliore pas.

Echo a déclaré que Millie Bobby Brown « savait comment » pratiquer le sexe oral.

Le TikToker a fait plusieurs remarques explicites en réponse aux commentaires et questions sur sa relation avec Millie Bobby Brown.

« Quelqu’un a dit que je l’avais embrassée **, mon frère », a déclaré Echo. « Je l’ai mangée a**. »

Une femme anonyme que TikToker appelait sa sœur était sur Instagram en direct avec lui et s’est moquée des gens qui qualifiaient Brown d’enfant, en disant: « Elle n’est qu’une enfant, elle n’est qu’une enfant. Ouais, eh bien, cet enfant savait comment sucer la bite. »

Hunter Echo a ri à la remarque de sa sœur, puis a accepté avec dégoût.

« Elle l’a fait », a-t-il dit. « Elle savait comment sucer ce cul et manger ce cul. »

Echo s’est moqué du rôle de Millie Bobby Brown dans « Stranger Things ».

À un autre moment de la diffusion, il a inversé le script, affirmant que Brown avait trompé, manipulé et « utilisé ses pouvoirs » sur lui – se moquant de son rôle dans « Stranger Things ».

La sœur d’Echo a également affirmé que Brown était « obsédé » et « amoureux » de lui.

« Ce n’était pas lui », dit-elle. « Il a dit à quel point la garce était bizarre. »

Echo a-t-il admis avoir soigné Millie Bobby Brown ?

Les téléspectateurs d’Instagram en direct étaient dégoûtés, insistant sur le fait qu’Echo avait soigné Millie Bobby Brown et l’avait traité de pédophile et de criminel.

Une personne commentant le live a écrit « imaginez être un adulte et sortir avec un enfant. Groomer », auquel Echo a répondu: « Ouais, non, je l’ai soignée », suivi d’un large sourire alors qu’il commençait à abattre ses téléspectateurs.

Qu’il s’agisse ou non d’un véritable aveu de culpabilité ou d’une plaisanterie sarcastique fait maintenant l’objet d’un débat.

Echo a insisté sur le fait qu’il ne présentera jamais d’excuses car il n’a rien à justifier.

Tout cela est ignoble, et beaucoup appellent pour l’annuler et le supprimer, mais Echo dit qu’il n’a rien à plaindre.

« Vous ne savez rien, les gars », a déclaré Echo à ses téléspectateurs. « Vous ne faites que suivre une personne qui a dit une chose comme » Oh, tout le monde le déteste « , alors tout le monde va me détester. »

Il a poursuivi en disant qu’il ne s’excuserait pour rien.

« Je ne m’excuserai jamais, j’espère que vous le savez », a-t-il déclaré. « Je n’ai aucune raison de m’excuser, alors dites-le clairement. Je n’ai aucune raison de m’excuser.

Il a également déclaré qu’il savait que beaucoup de gens riaient probablement avec lui sur son instagram en direct, mais il semble qu’il n’y ait eu aucun commentaire en sa faveur, ou du moins, très peu.

Hunter Echo et Millie Bobby Brown sont-ils toujours en couple ?

Millie Bobby Brown et Hunter Echo ont rompu en 2020 et ne sont plus en couple.

Les dernières photos des deux ensemble ont été prises le soir du Nouvel An 2020, alors que Millie avait encore 16 ans. La star de maintenant 17 ans a évolué depuis et on pense actuellement qu’elle sort avec Jake Bongiovi, le jeune de 19 ans. fils du chanteur Jon Bon Jovi.

Brown n’a pas encore commenté la question et Echo ne pense pas qu’elle le fera un jour.

« Millie n’en parlera jamais parce que c’est une lâche », a-t-il déclaré.

Echo affirme également qu’il n’y a pas de procès en cours et qu’il ne le sera jamais, car, comme mentionné ci-dessus, ses parents étaient au courant de la situation et il prétend qu’il n’a rien fait d’illégal.

Nous ne savons pas assez où ils étaient quand ils vivaient ensemble, comment leur relation est née ou la nature de ce qui s’est passé entre eux, mais la moralité d’un jeune de 20 ans qui sort avec un jeune de 16 ans n’est pas t quelque chose que beaucoup ressentent se trouve dans la zone grise.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.