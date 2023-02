Qu’a dit Harry Styles des One Direction aux Brit Awards ?

Brit Awards 2023

C’est ce que Harry Styles a dit à propos de Niall, Louis, Liam et Zayn aux Brit Awards ce samedi 11 février.

©Getty ImagesHarry Styles a remporté deux prix aux Brit Awards 2023

Harry Styles a remporté le prix de l’artiste de l’année aux Brit Awardségalement connu sous le nom de « British Grammys », et lors de son discours de célébration, le chanteur a fait un commentaire sur One Directionun groupe dans lequel il a commencé sa carrière musicale en Le facteur X Royaume-Uni, mais qu’a-t-il dit ?

En acceptant le prix, à la surprise des spectateurs, mais aussi en faisant plaisir aux fans du groupe, Harry a déclaré que tout ce qu’il avait accompli était dû à sa mère, qui l’avait inscrit pour participer à la version britannique de l’émission de télé-réalité chantée. et clair, il n’a pas oublié de son discours le groupe qui l’a catapulté pour avoir sa carrière solo:

« Je veux remercier Niall, Louis, Liam et Zayn, parce que je ne serais pas là sans toi aussi.« , a déclaré le chanteur et acteur britannique de 29 ans.

En plus de remercier ses collègues membres de One Direction, Harry Styles a également présenté son succès comme c’était pour ouvrir la cérémonie des Brit Awardsdans lequel il a non seulement reçu le prix du meilleur artiste de l’année, mais aussi le prix du meilleur acte pop et R&B.

One Direction a sorti quatre albums et après le départ de Zayn Malik en 2015, chaque chanteur a commencé sa carrière solo, Harry étant l’une des incursions les plus importantes et les plus diverses à Hollywood avec des films comme Ne t’inquiète pas chérie, mon policier, Dunkerque et Éternels.

