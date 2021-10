La star de la réalité Harry Jowsey a présenté des excuses à la communauté LGBTQ après avoir qualifié le YouTuber James Charles d’insulte homophobe dans un enregistrement audio qui a commencé à circuler.

Jowsey a fait le commentaire sur son podcast, « Tap In », lors de l’enregistrement du dernier épisode.

Et bien que la star de télé-réalité devenue influenceuse n’ait pas tardé à s’excuser, ses commentaires contredisent sa nouvelle image d’allié LGBTQ.

Qu’a dit Harry Jowsey à propos de James Charles ?

Dans le clip, qui ne fait plus partie de l’épisode du podcast, la star de « Too Hot To Handle » peut être entendue en arrière-plan parler à quelqu’un du gourou du maquillage James Charles.

« James Charles essaie de me baiser… le maquilleur. Vous ne savez pas qui il est ? C‘est juste une tafiole: », a fait remarquer Jowsey.

L’enregistrement audio n’était apparemment pas censé faire partie de l’épisode, car il s’agissait d’une conversation que Jowsey avait avec un membre de son équipe, mais les auditeurs ont pu clairement comprendre ce qu’il disait en publiant le clip en ligne.

Les deux se sont croisés lors d’un événement à Los Angeles avec d’autres influenceurs dans un bar appelé 40 Love pour célébrer l’anniversaire du photographe Bryant Eslava l’année dernière.

Les deux stars des médias sociaux ont également interagi sur Instagram, Charles commentant l’un des messages de Jowsey la semaine dernière.

Jowsey a gagné en popularité dans l’émission de téléréalité à succès de Netflix ‘Too Hot To Handle’ lors de son apparition dans la première saison.

La star de télé-réalité a commencé son podcast « Tap In With Harry Jowsey » en mars 2021 et a eu quelques invités influenceurs dans son émission, notamment Jeffree Star, Chantel Jeffries et Tana Mongeau.

L’épisode du podcast est toujours disponible à regarder, bien qu’il ait été raccourci de sa durée originale de 40 minutes à 27 minutes.

Après que le clip a commencé à circuler, Jowsey a adressé le commentaire dans un live Instagram ainsi que dans une déclaration à TMZ.

« La personne à qui j’ai dit ces choses s’est immédiatement excusée. J’ai réparé les choses en privé. Je voulais juste venir ici et dire que je suis extrêmement gêné par moi-même, mes actions et le fait d’avoir laissé échapper un tel mot », a déclaré Jowsey dans le livestream.

Dans sa déclaration à TMZ, Jowsey a exprimé son « embarras » d’avoir utilisé l’insulte et a mentionné avoir parlé en privé avec James Charles pour discuter de l’incident.

«Je suis profondément gêné d’avoir utilisé un terme aussi offensant avec tant de désinvolture dans la conversation. J’ai déjà parlé avec James en privé et j’ai hâte d’utiliser cela comme une expérience d’apprentissage et de ne pas oublier le poids que mes mots portent. Je tiens également à m’excuser sincèrement auprès de l’ensemble de la communauté LGBTQ+ que je soutiens de tout cœur », a déclaré Jowsey.

Harry Jowsey a déjà été félicité pour son soutien aux droits des trans.

Une grande partie des critiques concernant Jowsey utilisant une insulte homophobe vient après qu’il a montré son soutien aux femmes transgenres lors d’un épisode du podcast « BFFs » avec Dave Portnoy et Josh Richards.

Au cours du podcast, Jowsey a admis avoir rencontré Nikita Dragun, affirmant qu’il « considérait les femmes trans comme de vraies femmes et ne le voyait pas comme un gros problème ».

De nombreuses personnes ont félicité Jowsey d’avoir apparemment affirmé son soutien à la communauté trans et d’avoir fait des progrès pour briser la stigmatisation entourant les personnes transphobes envers les femmes trans ainsi que les malentendus.

Mais, il semble que si Jowsey doit «prendre le temps de s’éduquer» sur l’utilisation d’un mot clairement offensant, alors peut-être que son allié n’est pas aussi louable que les gens le pensaient à l’origine.

En fin de compte, il n’y a aucune raison qu’un mot extrêmement offensant et nuisible à la communauté gay devrait figurer dans le vocabulaire d’un homme hétéro.