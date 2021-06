Qu’a dit Gwen Berry ? Hammer Thrower explique la protestation du drapeau pendant l’hymne national

La lanceuse de marteau olympienne de l’équipe américaine Gwen Berry, 32 ans, a répondu à la fois au contrecoup et au soutien qu’elle a reçus après avoir été vue se détourner du drapeau américain lors de l’hymne national le week-end dernier.

Samedi, Berry, connue pour être une militante au franc-parler ainsi qu’une athlète accomplie en athlétisme, a remporté une médaille de bronze au lancer du marteau aux essais olympiques d’athlétisme aux États-Unis, garantissant son voyage aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Au cours de la cérémonie de remise des médailles, on pouvait voir Berry mal à l’aise au début de « The Star Spangled Banner », s’agitant nerveusement avant de se détourner du drapeau américain et de se couvrir la tête avec un t-shirt noir sur lequel était écrit « Activist Athlete ».

Qu’a dit Gwen Berry à propos de sa récente manifestation contre le drapeau pendant l’hymne national ?

Après l’incident, Berry, qui a protesté contre l’hymne en levant le poing lors de la cérémonie de remise des prix lorsqu’elle a remporté la médaille d’or du lancer de marteau lors de la championne des Jeux panaméricains de 2019 à Lima, a déclaré le choix de le jouer pendant elle était sur le podium le week-end dernier se sentait déterminée.

« J’ai l’impression que c’était un coup monté, et ils l’ont fait exprès », a déclaré Berry à l’Associated Press. « Pour être honnête, j’étais énervé. »

« Ils ont dit qu’ils allaient le jouer avant de sortir, puis ils l’ont joué quand nous étions là-bas », a-t-elle poursuivi. «Mais je ne veux pas vraiment parler de l’hymne parce que ce n’est pas important. L’hymne ne parle pas pour moi. Il ne l’a jamais fait.

Susan Hazzard, porte-parole de USA Track and Field, a déclaré dans un communiqué que l’hymne n’était pas, comme le croit Berry, joué pour l’énerver.

« Nous n’avons pas attendu que les athlètes soient sur le podium pour les prix du lancer de marteau, l’hymne national est joué tous les jours selon un calendrier précédemment publié », a déclaré Hazzard.

Il avait été prévu de jouer à 17h20, comme tous les deux jours de l’événement, mais n’a finalement pas joué samedi avant 17h25 pour des raisons que Hazzard n’a pas précisées.

Berry a clarifié ses déclarations en réponse au contrecoup.

Mardi, Berry, qui est parrainée par le groupe de défense de la justice raciale en ligne Color of Change, a parlé à Black News Channel de la réaction qu’elle a reçue à la suite de sa manifestation.

« Je n’ai jamais dit que je ne voulais pas aller aux Jeux olympiques, c’est pourquoi j’ai concouru et j’ai terminé troisième et fait partie de l’équipe », a déclaré Berry. « Je n’ai jamais dit que je détestais le pays. Je n’ai jamais dit cela. Tout ce que j’ai dit, c’est que je respecte suffisamment mon peuple pour ne pas défendre ou reconnaître quelque chose qui lui manque de respect. J’aime mon peuple. À bout portant, point final.

Elle a également expliqué qu’elle s’offusque du troisième couplet souvent oublié de « The Star-Spangled Banner », qui fait référence à l’esclavage.

« Si vous connaissez votre histoire, vous connaissez la chanson complète de l’hymne national, le troisième paragraphe parle des esclaves en Amérique, notre sang est massacré… partout sur le sol. C’est irrespectueux et cela ne parle pas pour les Noirs américains. C’est évident. Cela ne fait aucun doute », a déclaré Berry.

Quel est le troisième couplet de « The Star Spangled Banner » et comment fait-il référence à l’esclavage ?

Alors que le premier couplet est peut-être celui que la plupart des Américains connaissent, la chanson est en fait composée de quatre couplets, l’un – le troisième – faisant référence à l’esclavage.

Les paroles du troisième couplet de « The Star Spangled Banner » se lisent :

« Et où est ce groupe qui a juré avec tant d’orgueil,

Que les ravages de la guerre et la confusion de la bataille

Une maison et un Pays ne doivent plus nous quitter ?

Leur sang a lavé la pollution de leurs pas immondes.

Aucun refuge ne pouvait sauver le mercenaire et l’esclave

De la terreur du vol ou des ténèbres de la tombe,

Et la bannière étoilée en triomphe doth vague

O’er la terre des libres et la maison des braves. »

Lors de son entretien avec BNC, Berry a expliqué que les paroles ci-dessus font référence à la capture et au passage à tabac d’esclaves qui se sont enfuis.

Berry a continué à faire face à des réactions en ligne, y compris les critiques de certaines personnalités conservatrices.

Le membre du Congrès du Texas, Dan Crenshaw, a déclaré lundi qu’il pensait que Berry devrait être retiré de l’équipe olympique américaine, notant: « Si vous représentez l’équipe des États-Unis, vous devriez, eh bien, vous devriez aimer les États-Unis. »

L’ancien gouverneur du Wisconsin et ancien candidat républicain à la présidentielle Scott Walker a également a tiré sur Berry sur Twitter.

« Quel est le problème avec les gens? » il a écrit. «En grandissant, tout le monde défendait le drapeau américain. Peu importait votre politique, votre race, votre sexe, vos revenus, votre religion ; tout le monde a défendu le drapeau. C’était l’un de ces rituels civiques qui nous réunissaient. Il le devrait encore aujourd’hui.

Bien que Berry ait reçu de nombreuses critiques, elle a continué à défendre ses actions.

Lundi, Berry a publié sa propre réponse sur Twitter.

«Ces commentaires montrent vraiment que: 1.) les gens en Amérique rallient le patriotisme à la moralité de base 2.) Même après le meurtre de George Floyd et de tant d’autres; les publicités, les déclarations et les faux sentiments concernant la vie des Noirs n’étaient qu’un canular », a-t-elle écrit.

Elle a ensuite répondu à un commentaire soutenant son droit de manifester directement sur Twitter en disant : « Merci ! Je n’ai jamais dit que je détestais ce pays ! Les gens essaient de me mettre des mots dans la bouche, mais ils n’y arrivent pas. C’est pourquoi je m’exprime. J’aime mon peuple.

Interrogée sur la controverse, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a défendu la manifestation pacifique de Berry.

« Je connais [President Joe Biden is] incroyablement fier d’être américain et a un grand respect pour l’hymne et tout ce qu’il représente, en particulier pour nos hommes et nos femmes en uniforme dans le monde entier », a déclaré Psaki.

«Il dirait également, bien sûr, qu’une partie de cette fierté pour notre pays signifie reconnaître qu’il y a des moments où nous, en tant que pays, n’avons pas été à la hauteur de nos idéaux les plus élevés. Et cela signifie respecter les droits des personnes qui leur sont accordés dans la Constitution de manifester pacifiquement. »

À la suite de sa manifestation de 2019 à Lima, Berry a reçu une probation de 12 mois du Comité international olympique. Elle a ensuite été annulée et ses actions ont finalement conduit à la décision du Comité olympique et paralympique américain de « publier de nouvelles directives afin de permettre les expressions pacifiques de protestation » en faveur de la justice raciale et sociale pour tous les êtres humains « .

Le père de Berry a défendu sa manifestation à Lima en déclarant : « Pour elle, faire ça sur le podium est plus américain qu’autre chose, si vous me demandez, parce que c’est sur quoi notre pays est fondé : la liberté d’expression, la liberté d’expression.

Berry a déclaré samedi qu’elle continuerait d’utiliser sa plate-forme pour plaider en faveur de la justice raciale en Amérique.

« Mon but et ma mission sont plus grands que le sport », a-t-elle déclaré. « Je suis ici pour représenter ceux… qui sont morts à cause du racisme systémique. C’est la partie importante. C’est pourquoi j’y vais. C’est pourquoi je suis ici aujourd’hui.

