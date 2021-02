Q&R: L’astronaute privé Richard Garriott s’apprête à plonger au point le plus bas de la planète

Richard Garriott pensait qu’il aurait été là et en arrière maintenant.

Le fils d’un astronaute de la NASA et d’un pionnier du jeu vidéo qui a financé son propre voyage au Station spatiale internationale en 2008, Garriott devait plonger à Challenger Deep dans le Tranchée Mariana , le point le plus bas de la Terre, en juin, quelques jours à peine après qu’un autre explorateur de l’espace, Kathy Sullivan de la NASA, soit devenu le premier astronaute et la première femme à le faire.

Mais ensuite, un appel est venu la nuit avant le départ de Garriott.

«J’ai été écrasé parce qu’ils avaient une panne mécanique majeure», a déclaré Garriott à 45secondes.fr, «rien de dangereux pour l’équipage ou le sous-marin, mais c’était un système électrique, une boîte de jonction à l’extérieur qu’ils voulaient vraiment à 100 % avant qu’ils ne plongent plus. Cela signifiait donc ramener le sous-marin entier et le renvoyer à Hawaï pour en reconstruire quelques pièces et retester ces deux pièces supplémentaires. Et maintenant, nous sommes de retour dans les affaires, donc je vais être le plongez d’abord sur cette séquence. «

Garriott doit maintenant commencer la plongée de 12 heures à bord du «Limiting Factor», le premier véhicule de submersion profonde à pleine profondeur de l’océan certifié commercialement, lundi 1er mars. Aventurier passionné et président élu du vénérable The Explorers Club, Garriott est sur le point de devenir la première personne à orbiter autour de la Terre, à voyager dans la partie la plus profonde de l’océan et à traverser les deux pôles de la planète.

«Je suis allé dans l’espace et je suis allé aux pôles Nord et Sud. Donc, même si Kathy m’a battu en allant de l’espace à la profondeur , elle n’a pas été aux deux pôles. Donc, je serai le premier homme à aller de l’espace aux profondeurs, et la première personne à avoir traversé la Terre aussi bien que les profondeurs », a déclaré Garriott. , fondamentalement, ce n’est pas vraiment le cas, mais c’est plutôt amusant. «

45secondes.fr s’est entretenu avec Garriott la nuit avant son départ pour le «Pressure Drop», le navire de l’US Navy modifié à la surface qui soutiendra sa plongée près de Guam dans l’océan Pacifique occidental. Cette interview a été modifiée pour plus de clarté et de longueur.

45secondes.fr: Faites-vous la plongée de 12 heures seul?

Richard Garriott: La durée totale de la plongée est de 12 heures. Il est quatre heures vers le bas, quatre heures pour explorer le fond et quatre heures pour revenir à la surface. Je plonge avec Victor Vescovo, qui a souscrit à la construction du « Limiting Factor » et a également servi comme pilote de Kathy Sullivan.

Je voyage également avec mon partenaire d’exploration, un gars nommé Michael Dubno. C’est un bon ami à moi; nous construisons des automates ensemble. Nous nous sommes balancés sur des fosses de lave au Nicaragua, nous sommes allés ensemble au pôle Nord et maintenant nous nous dirigeons ensemble vers les profondeurs.

[Dubno will dive separately from Garriott, following him the bottom of the ocean a couple of days later, as currently scheduled.]

Richard Garriott plongera à bord du « Limiting Factor » de Caladan Oceanic, le premier véhicule de submersion profonde à pleine profondeur de l’océan certifié commercialement. (Crédit d’image: Caladan Oceanic)

45secondes.fr: Vous ne vous contentez pas de faire du tourisme et d’établir des records. Qu’avez-vous prévu pour les quatre heures que vous serez en bas?

Garriott: Nous avons un régime scientifique assez lourd sur notre série de plongée. Nous avons la science que l’équipe derrière le navire, le «facteur limitant», a mis en place, puis la science que nous faisons avec d’autres laboratoires universitaires.

La fosse des Mariannes est créée par la collision entre la plaque du Pacifique et la plaque de la mer des Philippines, la plaque du Pacifique étant subductée sous la plaque des Philippines. Nous allons essayer d’obtenir un échantillon géologique des deux côtés de la zone de subduction parce que, premièrement, ils devraient être d’une géologie remarquablement différente et deuxièmement, ce sont des roches qui sont sur le point de disparaître à jamais. Il doit donc s’agir d’échantillons anciens et bien protégés provenant de les deux assiettes .

Ensuite, lors de mes voyages en Antarctique et en Arctique et dans les évents et volcans hydrothermaux, nous avons ramené des échantillons dans lesquels nous avons trouvé des formes de vie extrémophiles. Et donc dans les profondeurs, nous nous attendons à trouver juste au fond de la tranchée ce qu’on appelle des piézophiles, qui sont des extrémophiles à haute pression qui n’ont jamais été échantillonnés là-bas. Sur cette dernière série de plongées d’été, ils [the crewmembers] croient avoir vu des tapis bactériens, mais ils n’avaient pas la capacité de les échantillonner.

C’est quelque chose qui a été en quelque sorte ma spécialité avec beaucoup d’explorations que j’ai faites, donc je suis très impatient d’essayer de récupérer cet échantillon.

Et puis aussi pour le Scripps Institute, on va chercher des microplastiques. C’est quelque chose que Mike et moi avons fait lorsque nous avons emmené un groupe de jeunes explorateurs au pôle Nord et que nous les avons malheureusement trouvés partout. Scripps a étudié chaque environnement ouvert, chaque environnement naturel et a découvert que tous contenaient des microplastiques. Ainsi, avec les échantillons d’eau profonde et les échantillons de boue profonde, nous prévoyons trouver une charge importante de plastiques.

Richard Garriott portera la même combinaison de vol qu’il portait à bord de la Station spatiale internationale lors de sa plongée de 12 heures à Challenger Deep, le point le plus bas de la planète. (Crédit d’image: Richard Garriott)

45secondes.fr: Au-delà de cela, vous avez également prévu des activités à l’opposé du spectre, les arts. Est-ce exact?

Garriott: En fait, c’est en fait l’une des choses qui me passionne le plus et qui a connu un succès fou.

Comme je l’ai fait quand J’ai volé dans l’espace , nous répondons à de nombreuses questions des enfants. Les enfants mettent des photos que je vais prendre dans les profondeurs et les tamponner et répondre aux questions, puis les ramener tous et les renvoyer à ces enfants.

Ensuite, nous avons également eu le directeur de l’Association nationale pour l’enseignement de l’anglais, qui a suggéré un défi fascinant et qui était de demander aux enfants de réfléchir à ce voyage et à l’environnement extrême et au minuscule petit 1,5 mètre. [5-foot] sphère de titane dans laquelle nous allons nous asseoir et réfléchir au fait qu’en raison des extrêmes de cet environnement, nous ne pouvons rien emporter dans cette petite sphère qui n’est pas absolument essentielle pour le maintien de la vie ou la science.

Et alors il a dit, pourquoi n’avons-nous pas des enfants à écrire un poème appelé un cinquain, qui est un poème de cinq lignes de seulement 22 syllabes et un nombre très spécifique de syllabes par ligne – deux, quatre, six, huit, deux, Pour être précis. Et de cette façon, ils doivent réfléchir très attentivement non seulement à chaque mot qui y entre, mais littéralement à chaque syllabe que vous mettez dans ce petit poème.

Nous avons donc lancé le défi aux enfants de faire cela, et non seulement nous avons reçu maintenant des centaines et des centaines de partout en Europe, mais aussi de partout aux États-Unis et de toute l’Asie et jusqu’en Nouvelle-Zélande. Vraiment de partout.

Je les emmène tous avec moi et quand nous reviendrons à la surface, je les tamponnerai tous avec un tampon Challenger Deep et je les renverrai tous.

45secondes.fr: Emportez-vous des objets personnels avec vous? Avez-vous quelque chose qui a déjà voyagé avec vous aux pôles et dans l’espace que vous emmenez maintenant à Challenger Deep?

Garriott: Il y a en fait une chose que je prends qui a été tous ces endroits, c’est un livre pour enfants que j’ai emporté avec moi dans toutes mes explorations depuis que je suis jeune. Il s’intitule « Hubert’s Hair Raising Adventure » et je l’ai en fait pris lors de mes premiers safaris en Afrique alors que je venais de sortir de l’université. Je l’ai emporté dans l’espace et je l’ai porté aux deux pôles. Et maintenant, je vais aussi aller au plus profond.

J’ai aussi un sous-marin Lego que j’ai fabriqué quand j’avais environ huit ans. Je les ai super collés ensemble parce que je l’utilisais dans la baignoire. Il est fait pour que je puisse y mettre des batteries et un moteur et que je puisse le conduire dans ma baignoire. C’était donc quelque chose que je devais vraiment emporter avec moi et mon cinquain dit:

Mon sous

Une fois était Lego

Maintenant c’est du titane

De la baignoire au Challenger Deep

Nous plongeons.

Le dé personnalisé pour l’expérience d’hydroformage de Richard Garriott présente les grandes lignes du « Limiting Factor », le submersible de l’expédition Challenger Deep. (Crédit d’image: Richard Garriott)

45secondes.fr: C’est génial. Vous prenez autre chose?

Garriott: Nous avons en fait créé quelques expériences personnelles que je trouve vraiment très intéressantes.

Il existe un concept appelé hydroformage où ils utilisent la pression de l’eau, généralement avec un explosif derrière, pour frapper une pièce de monnaie dans un sens. Alors nous avons pensé, eh bien, nous allons avoir une pression naturelle sur l’extérieur [of the submersible] c’est monstrueux, alors pourquoi ne pas fabriquer un dé comme vous pourriez tamponner une pièce avec et nous mettrons une fine feuille de métal sur sa surface, et nous laisserons la pression naturelle de l’eau aux profondeurs former le métal fin autour de la matrice.

Donc nous prenons ce diamètre de 3 pouces [7.6 centimeters], matrice à deux faces avec ces anneaux de serrage sur lesquels nous pouvons mettre 10 feuilles de laiton ou de cuivre et, espérons-le, hydroformer. Nous allons envoyer cela à chaque plongée de notre série et espérons revenir avec ces petites choses que nous avons créées avec une pression naturelle.

Et puis, après avoir défini la géocache la plus haute du monde, qui se trouve sur la Station spatiale internationale, nous allons définir la plus profonde.

Nous avons coupé un carré de 6 pouces [15 cm] plaque de titane sur laquelle non seulement le numéro de géocache est écrit, qui est toujours caché jusqu’à ce que nous le rendions public dans une semaine environ, et sur lequel un mot secret est écrit. Et nous avons un flotteur en mousse syntaxique qui monte sur une attache en Kevlar, qui porte également le mot «géocache» et le numéro de géocache.

Ensuite, sur les côtés opposés de la mousse syntaxique, qui est une sorte de flèche orientée vers le bas, se trouve le mot secret. Et donc le mot secret est à quatre endroits sur cette chose. Ainsi, quiconque le verra à l’avenir aura donc vu le mot secret et aura également une chance de trouver cette géocache.

45secondes.fr: Enfin, avez-vous parlé à Kathy Sullivan? A-t-elle partagé des conseils compte tenu de sa propre plongée et de votre expérience de vol spatial partagée?

Garriott: Les conseils de Kathy étaient inestimables. En plus des aspects scientifiques et humains et des aspects d’observation du voyage, j’avais des questions très pratiques, comme si vous étiez assis sur une chaise pendant 12 heures et que c’était une durée similaire à laquelle nous avons dû nous asseoir dans une capsule spatiale. une combinaison spatiale sans avoir à bouger. Et il y a ces petites choses comme dans la capsule spatiale que vous portez une couche pour adulte juste pour cette occasion. Nous avons donc couvert toutes sortes de sujets importants.

