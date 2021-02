QnA: des experts de l’OMS et des chercheurs chinois vont produire un rapport conjoint sur les origines des coronavirus

15 févr.2021 10:37:17 IST

Une équipe d’experts sélectionnés par l’Organisation mondiale de la santé pour enquêter sur les origines du virus à l’origine de la pandémie COVID-19 est revenue la semaine dernière de Wuhan, en Chine, site de la première épidémie au monde. L’équipe, après avoir brisé la glace avec des scientifiques chinois, prévoit de produire un rapport conjoint sur les origines possibles du virus. Les deux groupes de scientifiques, de Chine et de l’OMS, ont convenu de poursuivre certaines idées que le gouvernement chinois a promues, comme la possibilité que le virus soit transporté sur des aliments surgelés. Mais l’équipe de l’OMS a également été frustrée par le refus de la Chine de fournir des données brutes pour analyse.

Peter Daszak, membre de l’équipe de l’OMS et président de EcoHealth Alliance à New York, s’intéresse principalement aux origines animales du virus. Spécialiste des maladies animales et de leur propagation à l’homme, Daszak a travaillé avec l’Institut de virologie de Wuhan, une collaboration qui a poussé l’année dernière l’administration Trump à annuler une subvention à son organisation.

Dans une interview après son retour à New York, il a déclaré que la visite avait fourni de nouveaux indices, que tous les scientifiques, chinois et internationaux, ont convenu très probablement d’une origine animale en Chine ou en Asie du Sud-Est. Les scientifiques ont largement écarté les affirmations selon lesquelles le virus était originaire d’un laboratoire, affirmant que cette possibilité était si improbable qu’elle ne valait pas la peine d’être approfondie.

Il a réfléchi à l’atmosphère à Wuhan et à son premier aperçu du marché des fruits de mer où l’épidémie initiale s’est produite l’année dernière, bien que ce ne soit pas le site des premiers cas. Il a également déclaré que la voie à suivre serait simple d’un point de vue scientifique, mais pas politique.

Une transcription de la conversation, condensée et modifiée pour la longueur, suit:

Q: Vous êtes déjà allé en Chine et à Wuhan plusieurs fois auparavant. En quoi était-ce différent?

R: Eh bien, c’était bizarre. Il y a certaines choses que vous êtes censé faire lorsque vous allez en Chine. La première chose que vous faites est d’avoir une réunion et ensuite un repas. Et si vous n’avez pas de repas, c’est considéré comme extrêmement impoli. Cette fois, nous avons passé deux semaines dans les appels Zoom depuis notre hôtel de quarantaine. Ensuite, nous sommes allés nous rencontrer en personne et n’avons toujours pas pris de repas avec notre hôte. Nous avons pris les repas dans une pièce séparée.

C’était donc juste un voyage très difficile, très intense et très émouvant. À Wuhan, il y a ce sentiment de choc post-traumatique.

La ville a été fermée, je pense, 76 jours. Ils étaient enfermés dans leurs appartements – des gens sont morts et ils ne savaient rien. Et à partir de là, ils ont été accusés d’avoir déclenché une pandémie, et cela a été appelé le virus de Wuhan, le virus de la Chine, et il y avait juste un sentiment d’indignation et de tristesse.

Q: Cela a-t-il rendu la tâche difficile en termes de but scientifique du voyage?

R: Non. Vous avez une tâche à accomplir. Vous vous êtes porté volontaire. Vous savez ce que ça va être. Vous êtes pris dans l’importance historique. Je ne sais pas si nous avons été les premiers étrangers à nous promener dans le marché des fruits de mer de Huanan, qui est interdit même aux citoyens chinois. Les seules personnes qui ont été là-bas étaient les chercheurs chinois sur les maladies. Nous avons rencontré les médecins qui ont traité les premiers patients COVID connus.

Ces gens ont traversé des conditions difficiles, et ils sont maintenant vantés comme des héros en Chine, et le reste du monde mène maintenant cette guerre. Et la Chine, bien sûr, est absolument pétrifiée à l’idée que ce virus reprenne le dessus.

Lorsque vous arrivez à l’aéroport, ils montent dans l’avion en EPI complet; vous êtes escorté dans une voie de quarantaine distincte; vous êtes testé. Vous êtes conduit à l’hôtel, vous entrez dans votre chambre et vous êtes enfermé pendant deux semaines. C’est juste grave. Les personnes qui viennent à votre porte sont en EPI complet. Les déchets de vos ordures, de la chambre d’hôtel, vont dans un sac jaune avec un signe de danger biologique dessus.

Ce fut une expérience totalement différente lorsque je suis rentré chez moi, où je n’ai même pas reçu de notification indiquant que je devais mettre en quarantaine. Je me suis connecté à l’application de l’État de New York, mais personne ne va frapper à ma porte et me dire: «Restez à l’intérieur».

Q: Avez-vous appris quelque chose de ce voyage que vous ne saviez pas auparavant?

R: Dès le premier jour, les données que nous voyions étaient nouvelles et n’avaient jamais été vues en dehors de la Chine. Qui étaient les vendeurs du marché de fruits de mer de Huanan? D’où ont-ils obtenu leurs chaînes d’approvisionnement? Et quels ont été les contacts des premiers cas? Quelle était la réalité des premiers cas? Quels autres clusters y avait-il?

Quand vous en demandiez plus, les scientifiques chinois partaient, et quelques jours plus tard, ils ont fait l’analyse et nous avons de nouvelles informations. C’était extrêmement utile. À l’époque, on ne pouvait pas vraiment dire grand-chose. Nous essayions de ne pas saper le processus en révélant quoi que ce soit pendant que nous étions en voyage.

Q: Que pouvez-vous dire maintenant sur le marché et ce que vous avez vu?

R: Le marché a fermé le 31 décembre ou le 1er janvier, et le CDC chinois a envoyé une équipe de scientifiques pour essayer de découvrir ce qui se passait. C’était une étude très approfondie, en frottant chaque surface de cet endroit. Nous savions très tôt qu’il y avait 500 échantillons prélevés, et il y avait beaucoup de positifs, et dans cet échantillonnage il y avait des carcasses d’animaux ou de la viande. Mais il n’y avait pas vraiment beaucoup d’informations publiques sur ce qui avait été fait. Nous avons donc toutes ces informations. Et cela, pour moi, a été une véritable révélation.

Ils avaient en fait fait plus de 900 prélèvements à la fin, une énorme quantité de travail. Ils avaient traversé le système d’égouts. Ils étaient allés dans le conduit de ventilation pour chercher des chauves-souris. Ils avaient attrapé des animaux autour du marché. Ils avaient attrapé des chats, des chats errants, des rats, ils avaient même attrapé une belette. Ils avaient échantillonné des serpents. Les gens avaient des serpents vivants au marché, des tortues vivantes, des grenouilles vivantes.

Des lapins étaient là, des carcasses de lapins. Une ferme avec des lapins aurait pu être vraiment critique. On parlait de blaireaux, et en Chine, quand on dit blaireau, ça veut dire blaireau furet. C’est un mustélidé, lié aux belettes. Des animaux arrivaient sur ce marché et auraient pu transporter le coronavirus. Ils auraient pu être infectés par des chauves-souris ailleurs en Chine et les avoir introduits. C’est donc l’indice n ° 1.

Il y avait 10 étals qui vendaient des animaux sauvages. Il y avait des vendeurs du sud de la Chine, y compris la province du Yunnan, la province du Guangxi et la province du Guangdong. La province du Yunnan est l’endroit où le parent le plus proche du SRAS-CoV-2 se trouve chez les chauves-souris. Les pangolins ont été capturés dans le Guangxi et le Guangdong. Ils avaient des virus proches.

Vous avez des animaux qui arrivent sur le marché et qui sont sensibles. Certains d’entre eux proviennent d’endroits où l’on connaît les plus proches parents du virus. Il y a donc le vrai drapeau rouge.

Maintenant, le groupe chinois a nettoyé ces animaux, et ils étaient tous négatifs, mais ce n’est qu’un petit groupe d’animaux dans le congélateur qui a été laissé derrière. Nous ne savons pas quoi d’autre était à vendre là-bas. Donc, ces deux indices sont vraiment importants.

Quand nous avons pu visiter le marché, c’était assez frappant pour moi. Les photos que vous voyez de ce marché fermé maintenant sont des bâtiments assez ordonnés avec des volets, et vous pensez: «C’est un marché de ville typique très efficace». Cela ne ressemble pas vraiment à un marché d’animaux vivants. Une fois sur place, c’est différent. C’est assez délabré.

Cela ressemble à un endroit qui vendrait des animaux vivants. Il y a beaucoup de preuves d’animaux aquatiques vivants, les réservoirs de tortues, les aquariums, les serpents, dont nous savons qu’ils étaient disponibles. Nous avons maintenant un lien clair et une voie potentielle.

Q: Qu’en est-il des cas apparus avant l’épidémie sur le marché des fruits de mer?

R: Il y avait une autre propagation en dehors du marché de Huanan. Il y a d’autres patients qui n’ont aucun lien avec le marché, pas mal en décembre. Il y avait d’autres marchés. Et nous savons que certains des patients avaient des liens avec d’autres marchés. Nous devons continuer à travailler, puis les collègues chinois doivent continuer à travailler.

Lorsque nous nous sommes réunis en groupe, l’équipe de Chine et l’équipe de l’OMS lors de la dernière journée complète de travail, et nous avons dit: «Passons en revue les hypothèses», celle qui a reçu le soutien le plus enthousiaste était cette voie – la faune, à travers un lien de la faune domestique, à Wuhan.

Q: Quelle est la prochaine étape?

R: Pour la chaîne des animaux, c’est simple. Les fournisseurs sont connus. Ils connaissent le nom de la ferme; ils connaissent le propriétaire de la ferme. Vous devez vous rendre à la ferme et interroger le fermier et la famille. Vous devez les tester. Vous devez tester la communauté. Vous devez aller regarder et voir s’il reste des animaux dans les fermes à proximité et voir s’ils ont des preuves d’infection, et voir s’il y a des mouvements transfrontaliers. Si le virus se trouve dans ces États frontaliers du sud, il est possible qu’il y ait eu des mouvements dans des pays voisins comme le Vietnam, le Laos ou le Myanmar. Nous trouvons maintenant de plus en plus de virus apparentés. Il y en a un au Japon et un au Cambodge, un en Thaïlande.

Pour le côté humain, recherchez des cas antérieurs, des clusters; recherchez du sérum dans les banques de sang, si possible. Quelque chose de ce genre sera sensible en Chine, et il leur faudra de la persuasion, de la diplomatie et de l’énergie pour le faire parce que, pour être honnête, rechercher la source de ce virus en Chine n’est pas une grande priorité. pense pour le gouvernement chinois. Partout où ce virus émerge, c’est un problème politique. C’est l’un des problèmes, et c’est clair et évident pour quiconque s’est penché sur cette question.

Q: Avez-vous un animal en particulier que vous soupçonnez en ce moment comme un lien intermédiaire, plus fortement que d’autres?

R: C’est trop en l’air. Nous ne savons pas si des civettes étaient en vente. Nous savons qu’ils sont très facilement infectés. Nous ne savons pas quelle est la situation des fermes de visons en Chine ou des autres fermes à fourrure, comme les chiens viverrins, même s’ils sont normalement élevés dans une autre partie de la Chine. Cela doit également être suivi.

Mais si vous deviez dire sur quelle voie accorderiez-vous le plus de poids, je pense que le virus émergeant soit en Asie du Sud-Est ou dans le sud de la Chine à partir de chauves-souris, pénétrant dans une ferme faunique domestique. J’ai été à beaucoup de ceux-ci, et ils ont souvent des espèces mixtes – civettes, blaireaux furets, chiens viverrins. Ces animaux pourraient être infectés par des chauves-souris.

Soit les gens qui y travaillent sont infectés et les introduisent, soit des animaux sont expédiés, vivants ou récemment tués, ce qui amène le virus sur un marché. Une fois que c’est dans un marché – que ce soit à Huanan ou un autre à Wuhan – vous avez une population dense de personnes qui se déplace sur ces marchés. Et ça va être un vrai potentiel pour une amplification.

Q: Les nouvelles données que vous avez vues, par exemple, sur les fournisseurs et leurs chaînes d’approvisionnement, figureront-elles dans votre rapport complet?

R: Je l’espère. Il y aura des choses qui resteront confidentielles, sans aucun doute. Les dossiers des patients sont tenus hautement confidentiels en Chine. Nous avons une image dans l’ouest de la Chine autoritaire et ils filment tout le monde. Ils peuvent avoir accès à tout. Mais les dossiers des patients sont très privés et certains ne sont pas accessibles.

Nous voulions rencontrer certains patients. Ils ne voulaient pas se rencontrer, alors ils n’ont pas été poussés à nous rencontrer. Il n’y a aucune raison de croire que c’était des manigances. J’espère que toutes les informations sur les fournisseurs, les chaînes de fournisseurs seront là. Mais sinon, nous l’avons vu. Nous l’avons. Et nous ferons un suivi.

