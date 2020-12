QC PDG Pierre «Pee» Thomas Cops 10e Rolls Royce pour Noël

Pee ne joue pas.

Que vos fruits de dure agitation soient divins. Pierre «Pee» Thomas, PDG du Contrôle Qualité, s’assure de profiter des fruits de son travail à coup sûr. Le cerveau stratégique s’est rendu sur Instagram pour montrer sa dernière Rolls Royce et a publié une courte anecdote avec le clip. « 2010, j’ai appelé mon meilleur ami @wolfpackglobalmusic un haineux parce que j’étais sur le point d’acheter le RR Ghost », commence Pee. «Il m’a dit que si j’achetais la voiture, ne le contournais pas, n’apportant pas le mauvais type d’attention. Il m’a dit de continuer à empiler et à bousculer @ _dolla_1 @ lilbaby_1 et @ ced_1m était là pour nous voir nous disputer à ce sujet», a poursuivi Pee . Il semble qu’à l’époque, Pee gagnait de l’argent, ce qui aurait pu attirer l’attention sur lui, ce qui n’était pas souhaité par les membres de son équipage. Oh, comme les marées ont tourné. «Cet homme m’a même dit de trouver une nouvelle église où aller pour rester loin d’eux», se souvient Pee. « Avance rapide 10 ans plus tard, j’en suis à mon 10ème achat RR et j’ai obtenu le Ghost sans le stress de ce à quoi j’avais affaire il y a 10 ans. Morale de l’histoire si vous restez à terre et vous concentrez sur le positif et faites confiance à Dieu vous bénira avec un débordement de choses que vous n’auriez jamais imaginé pourrait arriver. Attirez des gens autour de vous qui veulent vous voir gagner et vous motiver à faire mieux. Ce n’est pas un article flexible uniquement pour vous motiver à ce que vous puissiez faire cela La merde arrive. Va chercher et garde Dieu en premier. Joyeux Noël à tous. « Gardez cette agitation, mesdames et messieurs forts et de joyeuses fêtes.