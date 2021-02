«  QAnon Shaman  » devient le dernier chéri douteux de MSM après avoir fait à CNN la faveur de blâmer ses propres crimes sur Donald Trump

Par Tony Cox, journaliste américain qui a écrit ou édité pour Bloomberg et plusieurs grands quotidiens.

L’émeutier du Capitole américain portant du klaxon, connu sous le nom de « QAnon Shaman », est passé d’insurrectionnel dangereux à celui de rédacteur de nouvelles aux yeux des médias grand public. Tout ce qu’il a fallu, c’était blâmer l’ancien président Donald Trump pour ses crimes.

« Je suis profondément déçu de l’ancien président Trump », Jacob Chansley, l’homme de l’Arizona qui se fait appeler le QAnon Shaman, a déclaré lundi dans un communiqué à CNN. « Il n’était pas honorable. Il a laissé tomber beaucoup de gens pacifiques. »

Chansley a publié sa déclaration de prison par l’intermédiaire de son avocat, Albert Watkins, qui a exposé les maux de Trump dans une interview lundi soir avec l’animateur de CNN Chris Cuomo. À la fin du mois dernier, Watkins a déclaré à l’Associated Press que son client se sentait « trahi » après n’avoir pas reçu de grâce de Trump, et serait disposé à témoigner lors du procès de destitution de l’ancien président au Sénat.

Cette déclaration a apparemment rendu Chansley suffisamment digne d’intérêt pour réserver son avocat pour une interview de CNN à la veille du début du procès. D’autres médias, tels que le Daily Beast, ABC News et Newsweek, ont également publié des articles sur le sort de Chansley ces derniers jours.

Chansley, qui portait un mégaphone et un drapeau américain attaché à une lance lors de l’émeute, était auparavant un symbole de la foule accusée par les démocrates d’essayer de renverser le gouvernement. Il a été montré sur vidéo dans la salle du Sénat en griffonnant un message à Mike Pence, l’ancien vice-président, disant: « Ce n’est qu’une question de temps. La justice arrive! »

Mais maintenant qu’il s’est retourné contre Trump, Chansley est devenu une leçon d’objet pour un sujet de discussion des médias grand public: il fait partie des millions d’Américains qui doivent être « déprogrammé » après des années de mensonge de l’ancien président.

Lorsqu’on lui a demandé si Chansley pensait maintenant que Trump avait légitimement perdu les élections du 3 novembre au profit de Joe Biden et avait menti à ses partisans au sujet de la fraude électorale, Watkins a déclaré: « La réponse est oui. Le processus, cependant, n’est pas quelque chose que Jake traverse seul. Le processus de déroulement d’années de Trump, d’années de mensonges. » Cumo a dit:

Vous donnez l’impression qu’il est déprogrammé d’une secte.

Watkins a répondu qu’il comparait le culte de Trump aux suicides de Jonestown par plus de 900 adeptes du leader du Temple du Peuple Jim Jones en 1978 en Guyane.

« C’est très réel pour ces gens, et ce sont nos frères et nos sœurs et nos familles », Dit Watkins. « Le processus de déroulement ne sera pas terminé à la fin de cette semaine, chaque fois que ce procès de destitution sera conclu. Il ne sera pas terminé au moment des prochaines élections. C’est un processus qui va demander patience et compassion. »

Lire la suite

L’avocat a ajouté que parce que Chansley était intelligent, introspectif et avait profité de son temps seul après avoir été arrêté le 9 janvier, il avait rapidement suivi le processus de déprogrammation.

Le QAnon Shaman risque jusqu’à 20 ans de prison pour un acte d’accusation fédéral à six chefs d’accusation – ce qui pourrait l’empêcher de devenir un haineux de Trump fréquemment cité comme John Bolton, Michael Cohen ou Michael Avenatti – mais il pourrait suivre Cohen en écrivant un livre scandaleux pendant son incarcération.

Dans sa déclaration, il s’est excusé d’être entré au Capitole et a déclaré qu’il quitterait le jugement de Trump. « À d’autres personnes. » Mais l’effort de dépeindre Chansley comme un activiste pacifique qui a simplement bu le Kool-Aid servi par un chef de secte pourrait être problématique, notamment à cause de la note menaçante qu’il a laissée pour Pence. Et dans un clip vidéo que Cuomo a joué pour démontrer que les émeutiers suivaient directement les instructions de Trump, Chansley a déclaré à un journaliste au moment où l’émeute se terminait. «Nous avons envoyé un message au Congrès que s’ils ne font pas ce qu’ils ont juré de faire, s’ils ne respectent pas la Constitution, alors nous les révoquerons d’une manière ou d’une autre».

Néanmoins, Watkins a fait valoir que plus de quatre ans de mensonges de Trump et le manque de socialisation humaine réelle pendant la pandémie Covid-19 « a créé un environnement le 6 janvier qui n’était pas un mois à faire. Pour des gens comme Jake, pour des millions d’Américains, ils se sont vraiment accrochés à chaque mot – leur président, notre président, la personne que nous permettions jour après jour -out de nous parler de manières et de modes qui n’étaient pas vraies. «

