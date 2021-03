Q6 e-tron. Les premières photos espion du nouveau SUV 100% électrique d’Audi

Nous connaissions déjà l’e-tron et l’e-tron Sportback, et bientôt nous connaîtrons les Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback. Mais la gamme de SUV 100% électriques d’Audi continuera de croître, comme les premiers instantanés du nouveau Q6 e-tron laissez-vous deviner – une exclusivité nationale de 45secondes.fr -, qui devrait être connue dès 2022.

Sous le camouflage se trouve un nouveau SUV qui devrait se positionner quelque part entre le futur Q4 e-tron et l’actuel e-tron, c’est-à-dire imaginer ce nouveau Q6 e-tron comme la variante 100% électrique de l’Audi Q5.

Contrairement aux e-tron et e-tron Sportback, qui dérivent d’une plateforme pour véhicules à moteur thermique, la MLB evo (A6, A8, Q5, etc.), le nouveau Q6 e-tron repose sur une plateforme exclusive pour 100 % véhicules électriques. Cependant, ce ne sera pas le MEB que nous connaissons tous sur le Q4 e-tron.

Il s’agit d’une nouvelle plate-forme développée en partenariat avec Porsche, la PPE (Premium Platform Electric), qui sera créée par la marque de Stuttgart sur le nouveau Macan, également en 2022. Comme nous l’avons déjà mentionné, la prochaine génération du Porsche Macan sera être exclusivement électrique, mais la génération actuelle (avec moteurs à combustion interne) continuera à être vendue en parallèle pendant un certain temps.

Trois SUV. Une plateforme

De la même manière que l’actuel Porsche Macan partage de nombreux composants avec l’Audi Q5, le nouveau Macan et ce Q6 e-tron sans précédent seront techniquement très proches – même plate-forme, batterie et moteurs. Le Macan sera présenté en premier, le Q6 e-tron sortant quelques mois plus tard.

Déjà en test, mais on sait peu de choses

Bien que ces deux modèles soient déjà en cours de test – comme le montrent les photos d’espionnage – la vérité est que les spécifications de ces deux nouveaux SUV électriques sont peu ou pas connues.

Pour l’instant, il n’y a que des rumeurs, parlant d’autonomies électriques proches de 500 km, et de l’utilisation de l’architecture électrique 800 V de Taycan / e-tron GT qui peut permettre des charges ultra-rapides jusqu’à 350 kW.

Nous devrons attendre. L’arrivée du nouveau Q6 e-tron a également soulevé des questions sur l’avenir de l’Audi Q5. Une troisième génération du modèle est prévue pour 2024 (l’actuel a été lancé en 2017 et a déjà reçu une mise à jour) et la question est de savoir dans quelle mesure il sera «nouveau». On sait que l’actuel Macan sera remodelé une fois de plus pour prolonger sa carrière de quelques années de plus, de sorte que le sort du Q5 pourrait bien suivre le même chemin.



© Raison de la voiture



Reste à confirmer le nom de ce nouveau SUV électrique d’Audi. En plus du nom Q6 e-tron, le nom Q5 e-tron a également été avancé. Cependant, à l’instar de la séparation des e-tron Q3 et Q4 – tous deux en concurrence sur le même segment du marché – tout indique que la même chose se passe dans ce cas.