Q5, A6 et A7 Sportback. Audi augmente la capacité de la batterie des hybrides rechargeables

Texte: Carlos Moura

Date: 23 février 2021

Audi a augmenté la capacité de la batterie des versions hybrides rechargeables des modèles Q5, A6 et A7 Sportback et a lancé l’A6 Avant 50 TFSIe Quattro en Europe, qui devient le PHEV d’entrée de gamme sur ce modèle.

Audi a mis à jour les versions hybrides rechargeables des modèles Q5, A6 et A7 Sportback avec l’introduction d’une batterie d’une plus grande capacité pour permettre une plus grande autonomie en mode électrique, en plus de réduire les émissions.

La nouvelle batterie a une capacité totale de 17,9 kWh au lieu des 14,1 kWh précédents. Cela vous permet d’augmenter l’autonomie jusqu’à 91 kilomètres sur le cycle NEDC ou jusqu’à 73 kilomètres sur le cycle WLTP.

Audi précise que la taille de la batterie n’a pas changé, mais dispose désormais d’un chargeur d’une puissance de 7,4 kW, lui permettant de récupérer sa pleine capacité en 2h30.

Avec la mise à jour de la batterie, Audi a lancé l’A6 Avant 50 TFSIe Quattro en Europe, qui devient la version d’entrée de gamme des versions PHEV de ce modèle. La chaîne cinématique électrifiée associe un moteur à essence de 2,0 litres à injection directe et un moteur électrique de 140 ch, offrant une puissance combinée de 299 ch et un couple de 450 Nm.

Ces cinq modèles hybrides rechargeables d’Audi reçoivent un nouveau mode de charge «Charge», en plus des modes existants «EV», «Auto» et «Hold». La nouvelle option permet à la batterie d’être chargée par le moteur thermique pendant la conduite, avant d’atteindre certaines zones zéro émission.

Les versions hybrides rechargeables des Q5, A6 Berline et A7 Sportback restent disponibles en deux niveaux de puissance: 50 TFSIe avec 299 ch et 55 TFSIe avec 367 ch. Les deux versions utilisent un moteur à essence quatre cylindres de 2,0 litres en combinaison avec un moteur électrique et un double embrayage à sept rapports.

