Q-Tip confirme l’album de Megan Thee Stallion Collab sur le chemin

Il semble que le projet de Megan Thee Stallion produit par Q-Tip soit en préparation pour 2021.

Le premier album de Megan Thee Stallion, Bonnes nouvelles devrait arriver ce vendredi. Cela a été un long temps à venir rempli de hauts et de bas à regarder en arrière et nous sommes sûrs que beaucoup de choses seront abordées ce vendredi. Je veux dire, le projet s’ouvre sur une chanson intitulée « Shots Fired » et beaucoup de gens ont déjà eu l’idée que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le tournage impliquant Tory Lanez (il a plaidé non coupable dans l’affaire).

Kevin Winter / Getty Images Certains pourraient penser qu’elle sortira l’album et le sortira pendant les prochaines années comme Cardi l’a fait avec Violation de la vie privée. Cependant, elle a plus en réserve. Dans une interview avec RapRadar l’année dernière, Meg a révélé qu’elle et Q-Tip travaillaient ensemble sur un projet à part entière. Il produira l’album dans son intégralité et on dirait qu’il pourrait être similaire à son rôle dans Danny Brown’s Uknowhatimsayin? « Q-Tip est un album », a-t-elle déclaré à B. Dot et Elliot Wilson. « Il a eu une vision pour ça, » répondit Elliot. « Ouais, c’est définitivement un projet que je vais prendre mon temps – eh bien, je prends mon temps sur tous mes projets – mais celui-ci va avoir des chansons comme Chansons. Comme, plus de profondeur. Donc, je veux vraiment de la production OG là-bas », a-t-elle déclaré. À quelques jours de l’album de Meg, B. Dot a republié ce clip sur son Twitter, marquant à la fois Q-Tip et Megan Thee Stallion pour connaître l’état de leur effort de collaboration. « Yo Q-Tip, tu es toujours sur le pont pour l’album de Megan Thee Stallion #GoodNews? » Il a tweeté. Bien que Tip n’ait pas confirmé s’il avait une production sur son prochain projet, il a confirmé que 2021 sera l’année où leur effort de collaboration verra le jour. Vérifiez le clip ci-dessous.