Q-Games a révélé PixelJunk Scrappers Deluxe pour Windows

Le célèbre studio de jeux indépendant Q-Games a dévoilé le PixelJunk Scrappers Deluxe tout en honorant BitSummit à Kyoto.

Le jeu, qui est une version améliorée de PixelJunk Scrappers, qui n’était auparavant disponible que sur Apple Arcade, est l’entrée la plus récente de la marque PixelJunk.

Vous prenez le travail d’un scrapper, un éboueur humanoïde futuriste. Après la mort de l’humanité, la ville doit être nettoyée. Les concurrents tenteront de vous dépasser dans la course à la récompense en même temps.

Au fur et à mesure que vous avancez dans les rangs, vous pouvez débloquer une variété de personnages, d’armes et de pièces de camion dans le jeu, qui prend également en charge la coopération locale et en ligne jusqu’à 4 joueurs.

Incarnez les Scrappers, une équipe de ramasseurs de déchets robotiques qui s’efforcent de nettoyer une ville sale dans un avenir pas trop lointain. Balayez les rues par vous-même ou formez l’équipe idéale de quatre joueurs maximum. Dans Junktown, le temps c’est de l’argent, alors empilez ces déchets et donnez-les à votre équipe pour augmenter la productivité et obtenir plus de récompenses.

La collecte des déchets n’est qu’un aspect de la tâche ! Vous devez éliminer les adversaires robotiques qui attaquent et se mêlent tout en respectant le calendrier.

Pour maximiser l’efficacité et obtenir des scores élevés, débloquer de nouveaux personnages et débloquer des options de personnalisation, le travail d’équipe est essentiel.

Ses principales caractéristiques comprennent cinq lieux prospères et distinctement conçus avec plus de 25 scènes. Apprenez à collecter les déchets rapidement et frénétiquement seul ou avec jusqu’à quatre autres joueurs.

Permet le jeu coopératif local et en ligne. Accédez à une variété d’armes de mêlée et à distance en maîtrisant de nombreuses techniques de combat. Il n’y a pas deux parties identiques en raison des largages d’armes. Créez un look unique pour votre camion à ordures avec plus de 100 pièces spécialisées. Pour votre liste, déverrouillez et engagez une variété de Scrappers.