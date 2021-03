Pyra et Mythra rejoignent « Super Smash Bros. Ultimate »

«Super Smash Bros.Ultimate» ajoute ses deux derniers personnages DLC, Pyra et Mythra, le 4 mars à Nintendo Switch.

Les personnages de «Xenoblade Chronicles 2» ils font partie de la seconde Passe des combattants « Super Smash Bros. Ultimate ». Ils sont également disponibles à l’achat pour 5,99 €.

Directeur de Super Smash Bros., Masahiro Sakurai, a animé une présentation montrant les mouvements de Pyra et Mythra. Le regard de près d’une heure sur les combattants révèle le offensive puissante de Les sauts en hauteur et les mouvements rapides de Pyra et Mythra.

Les joueurs peuvent basculer entre les deux personnages à volonté. Ils ont des ensembles de mouvements similaires, bien que chacun ait des forces et des faiblesses évidentes par rapport à l’autre.

«Xenoblade Chronicles 2» est un jeu de rôle d’action par Monolith Soft. Il a fait ses débuts pour la première fois en Nintendo Switch en 2017. La série Xenoblade existe depuis 2010, bien que Xenoblade Chronicles n’ait fait ses débuts remasterisés sur Switch qu’en 2020.

On ne sait pas quels personnages apparaîtront dans le futur. Mais Les joueurs de changement peuvent s’attendre à une explosion du passé En tant que remasters de nouvelle génération de divers titres, tels que la série de « Crash Bandicoot » cela va au système.