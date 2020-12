Puzzler Game Wattam Steam Release annoncé pour le 18 décembre

Wattam, le jeu créé par Keith Takashahi, connu pour le Katamari Damacy franchise et Noby Noby Boy, sera bientôt lancé sur Steam. Le jeu était auparavant sorti en exclusivité sur Epic Games Store et sur PlayStation 4.

Wattam a été développé par Funomena et publié Annapurna Interactive. Le titre parle des joies de l’amitié et de la découverte dans un monde fantaisiste. Les joueurs peuvent profiter des quatre saisons et il y a beaucoup à faire au printemps, en été, en automne et en hiver.

Dans Wattam, il y a plus de 100 personnages uniques à débloquer. Ils vont des sushis, des coquillages, des arbres géants et des toilettes. Le maire de ce monde sert de guide touristique où les joueurs peuvent danser, chasser, grimper, empiler, flotter, exploser ou simplement se tenir la main.

Wattam est un jeu commercialisé pour les joueurs de tous les jeux. Les joueurs peuvent profiter du titre seuls ou en coopération sur le même écran avec des amis, des parents ou des frères et sœurs. Le titre a un mode multijoueur à accès direct pour que les joueurs puissent entrer ou sortir à tout moment.

Le jeu est décrit comme «l’ultime simulation maladroite». Les joueurs peuvent expérimenter avec les personnages du jeu pour voir ce qui se passe lorsque la physique et les animations sont poussées à leurs limites.

Wattam le gameplay consiste à résoudre des énigmes et à découvrir des secrets. Il y a plusieurs mini-jeux à apprécier, mais pas une seule façon de les compléter. Les joueurs peuvent expérimenter différentes manières d’avancer pour créer des résultats comiques. Le jeu propose également des commentaires de soutien dans des bulles de mots avec beaucoup de rires.

L’un des premiers jeux à porter correctement le chapeau du maire. Les joueurs courent vers le chapeau et appuient sur le bon bouton pour «Ramasser». Une fois que le chapeau est placé sur la tête du personnage, un feu d’artifice est caché en dessous, ce qui explose et fait que les personnages à l’écran se lancent sur l’écran de manière amusante.

Un autre mini-jeu permet aux joueurs de faire en sorte que les personnages se tiennent la main en cercle et entourent un autre personnage pour le faire grandir. Le jeu propose des instructions simples mais n’a pas de limite de temps ni de jauge de santé pour que les joueurs puissent prendre leur temps et expérimenter.

Wattam a commencé le développement en 2015. Le jeu étend l’utilisation par le créateur de graphiques simples mais uniques combinés à la résolution de casse-tête. Selon la page Steam, «les sourires sont garantis».

Wattam lance le 18 décembre sur Steam.