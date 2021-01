Puzzle Shooter Block Hole de Konami est la sortie des archives d’arcade de cette semaine

La sortie des archives d’arcade de cette semaine est le puzzle shoot ’em up Trou de bloc par Konami. Il est maintenant disponible sur l’eShop Switch.

Block Hole a été initialement lancé dans les arcades japonaises en 1989 et a été vendu dans cette région comme Quarth. Les versions de la version familiale, comme le titre Game Boy de 1990, ont porté le nom de Quarth dans le monde entier.

Voici ce que le dernier jeu Hamster a à offrir, ainsi que quelques captures d’écran:

« BLOCK HOLE » est un jeu de tir de casse-tête publié par KONAMI en 1989. Tirez sur les blocs en descendant d’en haut et formez-les en formes rectangulaires pour les effacer de l’écran. Il est possible de créer d’énormes formes rectangulaires pour effacer plusieurs blocs à la fois. Essayez d’être aussi efficace que possible!