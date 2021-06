Puzzle Bobble 3D : Vacation Odyssey apporte le casse-tête classique sur PSVR

Vous connaissez peut-être déjà Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey, tel qu’il est sorti sur Oculus Quest plus tôt dans l’année. Sinon, c’est un concept facile à introduire : c’est Bust-a-Move à la première personne, joué avec PSVR. Le développement a été dirigé par Survios, mieux connu pour son travail sur le jeu de boxe Creed: Rise to Glory, il a donc un pedigree avec un logiciel de réalité virtuelle.

Il existe un mode histoire avec plus de 100 niveaux, en plus d’une option infinie, et un mode Duel pour le jeu en ligne. « Les joueurs seront confrontés à une variété de mécanismes de jeu qui mettront à l’épreuve même les plus aguerris à bulles », a expliqué la responsable marketing Amy Pantea sur le blog PS. « Les joueurs devront résoudre et résoudre des énigmes pour gagner des pièces afin d’activer des bonus qui changent la donne et maximiser leur puissance d’éclatement. »

Le jeu devrait sortir plus tard cette année et ressemble à une version divertissante de la formule classique de la série. Consultez la bande-annonce ci-dessus pour mieux comprendre à quoi vous attendre.